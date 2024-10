"Свобода за Палестина": Жена разкъса гръцки флагове, помисли ги за израелски (ВИДЕО)

Пропалестинска активистка обвини кафене в САЩ, че подкрепя Израел. Мъжът разкъса флаговете, висящи над заведението.

С викове "Свобода за Палестина" демонстранката разкъса с ярост "ционистките" според нея символи. Има обаче една малка подробност – знамената не са на Израел, а на Гърция.

"Извършвате геноцид. Няма нищо против евреите, но това е недопустимо", заявява жената пред слисаните погледи на работещите в кафенето. След като й обясняват, че знамето всъщност е на Гърция, протестиращата отговора смутено: "Много си приличат".

A pro-Palestinian activist in the U.S. accused the cafe of supporting Israel, and under the slogan "freepalestine," tore down the "Zionist" flags with fury.



But there is a nuance, it was Greek flags.