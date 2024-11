Съмнителен пакет до посолството на САЩ в Лондон - извършиха контролиран взрив (ВИДЕО)

Полицията в Лондон извърши контролирана експлозия, след като откри подозрителен пакет в близост до посолството на САЩ в британската столица.

Органите на реда блокираха пътищата в близост до комплекса на посолството, който се намира на южния бряг на река Темза.

„Можем да потвърдим, че „силният взрив“, за който бе съобщено в района преди малко, е бил контролирана експлозия, извършена от служители“, се казва в изявление на лондонската полиция от 22 ноември.

По-късно в петък в изявление посолството бе съобщено, че дипломатическата мисия отново работи нормално, но всички публични срещи са отменени до края на деня. На хората, които са планирали да подновят паспорти и да направят други срещи, им е казано да очакват имейли за пренасрочване.

„Местните власти разследваха и разчистиха подозрителен пакет пред посолството“, се казва в изявлението и се добавят благодарности към лондонската полиция „за бързите действия" и благодарности към всички посетители за "сътрудничеството и търпението в този момент“.

Suspicious packages discovered near the US Embassy in London and at Gatwick Airport have led to significant security measures.



