Сърбия няма да ограничава продажбата на оръжия за Запада, макар те да отиват в Украйна

Още: Първи знаци: Старт на руската лятна офанзива? Вучич помага военно на Украйна (ВИДЕО)

"Не искам да преча на компаниите да продават нашите боеприпаси на Испания, Чехия или САЩ. Производството на оръжия и боеприпаси не е нещо забранено и неморално, въпреки че оръжията могат да се използват там, където има военни действия", каза премиерът на западната ни съседка, цитиран от AFP.

Според него продажбата на оръжия не може да се разглежда като помощ от страна на Сърбия за участниците във войната в Украйна.

Serbia will not restrict arms sales to Western countries despite its transfer to Ukraine



"I don't want to prevent companies from selling our ammunition to Spain, Czechia or the US. The production of weapons and ammunition is not something forbidden and immoral, although… pic.twitter.com/TWt6NkEqMR