Таджикистан, Лаос, Гвинея-Бисау: Приятелите на Путин идват за парада на 9 май

Става въпрос за Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан. От Азия ще се притече и лидерът на Лаос.

Разбира се, парадът няма как да мине без беларуския диктатор Александър Лукашенко, верен съюзник на издирвания от съда в Хага за отвличане на украински деца Владимир Путин.

Делегация от Гвинея-Бисау ще долети от Африка, а от Централна Америка в Москва идва тази на Куба.

Беларуската опозиционна телевизия NEXTA се пошегува с връзката на Русия с управляващите Афганистан. "Къде са талибаните?", пита тя.

The list of foreign leaders who will take part in the parade in Moscow on May 9 has been announced



🇧🇾 Belarus

🇰🇿 Kazakhstan

🇰🇬 Kyrgyzstan

🇹🇯 Tajikistan

🇹🇲 Turkmenistan

🇨🇺 Cuba

🇱🇦 Laos

🇬🇳 Guinea-Bissau



What about Eritrea and the Taliban? pic.twitter.com/w7HL5FvCHy