Танкер с руски петрол плава без посока в Балтийско море

Петролният танкер Eventin е изгубил контрол и се носи на север от остров Рюген в Балтийско море. Корабът превозва около 99 000 тона суров нефт, предаде NEXTA.

Танкерът е натоварил петрола в руското пристанище Уст-Луга и е отпътувал на 6 януари за Порт Саид в Египет. Към момента не е ясно защо екипажът е загубил управление над кораба.

Още: Украйна се готви да спре и транзита на руски петрол към ЕС

18-годишният Eventin е част от сенчестия руски флот, използван за заобикаляне на западните санкции, наложени поради войната в Украйна. Той включва над 100 танкера и товарни кораби, често в лошо техническо състояние. те оперират под чужд флаг в Балтийско море и често са с анонимни собственици.

Германските власти твърдят, че танкерът е водонепроницаем и няма опасност за околната среда. Екипажът също не е застрашен. Моряците са на борда и ще останат там, докато не се наложи евакуация.

Очаква се танкерът да бъде изтеглен на буксир в пристанище.

Tanker carrying Russian oil adrift off German coast



The oil tanker Eventin has lost control and is drifting north of Rügen Island in the Baltic Sea. The vessel is carrying approximately 99,000 tons of crude oil.



The tanker loaded its cargo at the Russian port of Ust-Luga and… pic.twitter.com/NDq0QcVSFJ