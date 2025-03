Тежки присъди в Русия за членове на "Азов": Най-значимият съдебен процес срещу украински военнопленници (ВИДЕО)

Руски съд призна 23 украинци, пленени при обсадата на град Мариупол, за виновни в тероризъм и ги осъди на затвор от 13 до 23 години в процес, който Киев определи като нарушение на международното право и „военно престъпление“. Присъдите на бойци и персонал от полка "Азов" бяха произнесени близо две години след като повечето от обвиняемите бяха изправени пред съда в южния руски град Ростов на Дон. Единадесет от първоначалните 24 обвиняеми бяха осъдени задочно, след като се върнаха в Украйна при размяна на затворници, а един от тях почина в ареста миналата година - шофьорът Александър Ишченко.

Сред обвиняемите са 14 настоящи или бивши членове на украинската елитна бригада „Азов“, известна преди като батальон и полк, която Русия определя за терористична група. Останалите са девет жени и един мъж, които са работили като готвачи или помощен персонал, по данни на руски медии и правозащитници.

In Russia, 23 Ukrainian prisoners of war from the Azov regiment have been sentenced. They received between 13 and 23 years in a high-security penal colony.



