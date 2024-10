Тирана ври и кипи: Протестиращи искат оставката на Еди Рама и мятат коктейли "Молотов" (ВИДЕО)

Безредици обхванаха столицата на Албания - Тирана в понеделник, съобщават световни и местни медии.

Протестиращите призоваха дългогодишния ляв премиер Еди Рама да подаде оставка, обвинявайки правителството на премиера в корупция, непотизъм и опити да накара опозицията да млъкне.

Протестите, организирани от дясната опозиция, а повод за тях е задържането под домашен арест на лидера на опозиционната партия Сали Бериша по обвинения в корупция за действия, предприети от него, когато беше министър-председател. Бериша отрече каквото и да е нарушение.

Протестът протече под мотото "Поход към Тирана - сега или никога". Демонстрацията започна в 18.30 ч. )местно време) с половин час закъснение от обявяването и приключи малко преди 22.00 ч., пише македонската медия "Слободен печат".

Протестиращите влязоха в сблъсъци пред кабинета на министър-председателя Еди Рама и след това продължиха към централата на неговата Социалистическа партия, където изгориха плакат на Рама с бензинови бомби, пише Reuters.

В социалните мрежи се появиха кадри как протестиращите хвърлят коктейли "Молотов" срещу централатан а Социалистическата партия в Тирана, чиято сграда беше опожарена. Полицията използва сълзотворен газ, за ​​да разпръсне тълпата. ОЩЕ: Гърция иска да лидира евроинтеграцията на Западните Балкани

Riots have broken out in Albania as protesters clash with state police, throwing Molotov cocktails at the Socialist Party headquarters in Tirana, which has been set ablaze. Tensions are rising amid increasing unrest. pic.twitter.com/KbhkEM5lrQ