Точният момент, в който принцеса Даяна разбира, че Чарлз ѝ изневерява (ВИДЕО)

Историята на принцеса Даяна и принц Чарлз, макар отдавна да е приключила, все още е обект на огромен интерес. Страшно много хора искрено харесваха и обичаха Даяна, а признанието на Чарлз, че ѝ изневерява с Камила Паркър разтърси не само британското кралско семейство, но и целия свят.

Образът на Даяна остава завинаги трагичен не само заради разбитото ѝ сърце, но и заради ужасния ѝ житейски край, който настъпи във фаталната автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г. Тогава тя вече не беше с Чарлз и изживяваше своите нови емоции с други влиятелни мъже, но смъртта ѝ завинаги остана като огромна загуба и за кралското семейство. Неслучайно покойната кралица Елизабет II устрои погребението ѝ по всички правила на кралския етикет, въпреки че Даяна вече не бе член на семейството.

Снимка: Getty Images

Още: Прочувственото писмо, което Чарлз пише 4 месеца след смъртта на Даяна

Независимо дали си част от висшата монархия, или си обикновен човек - да разбереш, че човекът до теб ти изневерява няма как да не е драматичен момент. Такъв е бил и за принцеса Даяна, която дори споделя подробности за него в интервю година преди смъртта ѝ. Тя разказва как моментът, в който е осъзнала точно какво се случва, дори е запечатан от камерите и до ден днешен е свидетелство за мъката ѝ.

Кратък клип, в който Даяна разказва кога точно е разбрала, че Чарлз и Камила имат връзка, разкрива лични подробности от този момент. Ето думите на Даяна:

"Може би си спомняте кадри с мен как плача, загърната в червено палто, когато той (Чарлз, бел.ред.) се качи на самолета. Най-ужасното нещо се беше случило точно преди да замине. Бяхме заедно в кабинета му и разговаряхме за предстоящото му пътуване. Телефонът иззвъня. Беше Камила. Помислих си: "Да бъда възпитана или просто да си остана на мястото?" И реших да бъда възпитана, затова излязох и ги оставих да говорят. И това просто разби сърцето ми."

This is how Princess Diana found Prince Charles was cheating on her, 1996 pic.twitter.com/XqhSREsmts