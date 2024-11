Тотална касапница: Путин иска да си върне Курск преди Тръмп да встъпи в длъжност (ОБЗОР - ВИДЕО)

Издирваният от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин се стреми да си върне Курска област до 20 януари, 2025 година – тогава, когато Доналд Тръмп ще встъпи официално в длъжност за втори път като президент на САЩ. Това смятат съюзниците в НАТО за намеренията на Путин, пише британският ежедневник The Telegraph.

Според оценки на британското разузнаване, в следващите дни Русия ще засили натиска в Курска област, както и ще използва нови позиции за изстрелване на още повече дронове по цели в Украйна. Около 12 000 севернокорейски войници също ще бъдат използвани в Курска област – украинското разузнаване смята, че с тяхна помощ Кремъл ще опита да вземе инициативата в това направление и да прехвърли в крайна сметка боевете в украинската гранична област Суми, коментира The Telegraph. Вестникът вече прави оценка, че половината от завзетото от украинците в Курск вече е върнато от руснаците – само че много военни експерти коментираха, че става въпрос за най-лесните позиции и то такива, които не бяха силно укрепени, а боевете от поне половин месец протичат по много различен начин от този на фронта в Украйна: с множество маневри и честа смяна на владението на кръг от едни и същи позиции, без украинската армия да допуска руснаците да направят по-сериозен пробив, който да укрепят.

Определено военната ситуация и в самата Украйна се изостря – особено в Кураховското направление и то най-вече заради успешния руски пробив през Угледар, който позволи на руската армия да започне да напредва от юг към Курахово, след като тръгна и от север, откъм Селидово. Специално за руския напредък от юг внимание обръща в дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. След напредък от 10 километра северно от Угледар за 5 седмици, руснаците са на няколко километра от линията Романовка – Успеновка – Сухий Яр, която представлява съвкупност от населени места, която вероятно ще ги затрудни поради по-голямата гъстота и възможност за изграждане на защитни позиции от украинците. Затова изглежда те опитват да заобиколят тази линия – геолокализирани видеокадри на руски напредък североизточно от Дално подсказва такова намерение, като целта вероятно е да се създаде пореден миниджоб и заплаха за обкръжение на украински части. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, изчислява, че от изток руснаците са на 5 километра от Курахово, откъм Максимовка. А от югоизток, Елизаветовка все още не е под руски контрол, има останали малко украински позиции в западната част на Антоновка, добавя каналът:

Отделно, ISW обръща внимание на засилващите се сигнали за готвени нови руски атаки в Запорожка област, специално на границата с Донецка област. Става въпрос за Велика Новоселка, която беше една от отправните точки за неуспешната украинска контраофанзива от лятото на 2023 година. Изглежда ще има руски натиск натам, но преди това трябва да бъдат превзети доста селца – Благодатно, Нескучно, Времеевка, за да стигнат от юг-югоизток до Велика Новоселка. Но украинският телеграм канал "Офицер+", поддържан от лейтенант с позивна Алекс, посочва, че руснаците са напреднали с 9 километра при Гуляйполе, още по-на запад от Велика Новоселка.

Интензивността на бойните действия в Украйна се повиши на дневна база и е на доста високо ниво. Увеличението е от 27 бойни сблъсъка – за деня е имало 187 бойни сблъсъка, без да броим случващото се в Курска област. Не отслабват също руските бомбардировки с авиобомби – 145 хвърлени бомби и над 5000 изстреляни снаряда от руската армия за 11 ноември, става ясно от сутрешната сводка на украинския генщаб. Най-горещите направления са Кураховското и Покровското – 57 и 50 отбити руски пехотни атаки там за последното денонощие, като добавим Времеевското направление т.е. руският натиск от юг към Курахово, руските пехотни атаки се увеличават с 14. За сметка на това, в Лиманското и Купянското направление за втори ден се наблюдава известно затишие – 10 и 3 руски пехотни атаки съответно, което общо за 48 часа прави около 30 атаки.

(КАРТА) Извън руския натиск от юг, от север на Курахово руснаците изравниха линията на фронта, с превземане на Новоселидовка (геолокализирано видео с издигането на съветско знаме по-долу). Става въпрос за района северно от Кураховския язовир, като там все още има немалка площ, която не е под руски контрол (КАРТА). Новината на деня от Курахово обаче беше за взрив на язовирната стена в най-западната точка на водоема – за кого това е по-голямо предимство ще проличи в следващите дни, но основната версия е, че това ще улесни руската армия в опитите ѝ да обкръжи Курахово, тъй като затруднява украинската логистика. Факт е обаче, че с това наводнение всякаква бронирана техника, независимо от чия страна, ще се движи много трудно в този район. Падането на Курахово не значи срив на фронта – на запад има още позиции като Курахово, а не е ясно и дали руснаците ще продължат в същото темпо и със същите ресурси след като евентуално успеят да покорят Курахово, което най-вероятно ще се случи скоро: Взривиха Кураховския язовир в ДНР, където руската армия напредва

Що се отнася до Покровското направление, руснаците вървят стабилно напред, всеки ден – такава е оценката на украинския военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар". Той казва, че руснаците се стремят да убиват всеки украинец по линията Шевченково – Новоолексиевка, която е на 10-15 километра от Покровск.

В Харковска област, Купянското направление, беше обявена задължителна евакуация на 10 населени места в община Боровая, Изюмски район. Това е една от целите на руската армия, за да може да установи колкото се може по-голям плацдарм на река Оскол, но засега руските сили не са близо до Борова – най-близките им позиции са при Першотравнено, на 20 километра югоизточно от Купянск (КАРТА), като в последните 2 денонощия интензивността на боевете в това направление спадна доста. Руското военно министерство обаче обяви Колесниковка за превзета - селото е точно до Крухляковка, където отдавна текат боеве. В Торецк интензивността на боевете също е по-ниска:

За Курска област говорителят на украинското командване там Вадим Миснюк посочва, че има позиции, където руснаците атакуват през 10-15 минути. "Рибар" съобщава за украинска контраофанзива при Новоивановка и Николаево-Дарино, но твърди, че тя била неуспешна и украинските сили загубили контрол над част от Дарино и района на север. Че Обуховка вече е под руски контрол потвърждава и украински източник (КАРТА), което според него всъщност е руският успех, за който говори "Рибар".

The 225th Assault Batallion reports about several large Russian mechanized assault in the Kursk region. It is reported that four of such attacks happened today, driving in columns, one after another. pic.twitter.com/ey3OTsnMO7