Пореден и абсолютен рекорд на дневни загуби в жива сила за руската армия. 11 ноември се оказа най-смъртоносният за руските войници в Украйна, съгласно официалните данни на украинския генщаб.

Според тях, в последното денонощие са убити, тежко ранени и изчезнали по време на операция цели 1950 руски войници! Това 180 повече от досегашния рекорд, поставен на 10 ноември.

За бойното поле в Украйна чисто военните новини са от Курахово, което е най-горещото направление като интензивност на боевете след падането на Селидово, а нерядко и преди това. Там е имало няколко вълни на руски атаки с бронирана техника - и видеокадри, които показват отново за каква касапница става въпрос: Взривиха Кураховския язовир в ДНР, където руската армия напредва

Не по-малка е касапницата в Курска област, където руснаците също тръгнаха по-активно напред, но отново с познатата тактика - фронтално, напред, на нож, която предполага огромни загуби (ВИДЕО, 18+).

Near Novoivanovka.

The fifth russian assault today. They went through fire and water, but their fate is the same— left in the field.

The video shows the result of coordinated work by several units.https://t.co/e4A9JNpMao pic.twitter.com/WGWnZUH4d9