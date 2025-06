"Това е майка ми, хвърлете я обратно." Жена откри бутилка с човешки прах (СНИМКА)

Жителка на Великобритания откри бутилка в човешки прах на плажа в гр. Скегнес. В бутилката имало и бележка, съобщи People. "Това е моята майка. Хвърлете я (бутилката с праха) обратно. Тя пътешества по света. Благодаря. Кара. Олдъм. Великобритания". Това било написано в бележката. Историята бързо набрала популярност и станало ясно за какво точно става въпрос.

Откриха писмо в бутилка от 1886 г. под жп мост край Белово

Оказвало се, че в бутилката действително имало прах - останки на човек. Това била майката на 24-годишната Кара Мелия - 51-годишната Уенди Чесдуик. Жената починала през февруари тази година заради проблеми със сърцето. Уенди била майка на пет деца и нейната мечта била да направи околосветско пътешествие.

Още: "Обадете се на дядо ми": Послание в бутилка получи обратна връзка след месец

Beachgoer Finds Woman's Ashes in a Bottle, Then Her Sweet Message to the Woman's Daughter Goes Viral

Source: People



To read more, click the image below. https://t.co/SQRxiXlG29