Това е Средновековие: Скандал между Рим и Будапеща заради окована италианка в унгарски съд (ВИДЕО и СНИМКИ)

Италия привика унгарския посланик, след като снимки на 39-годишната Илария Салис, начална учителка от Монца, я показаха на 29 януари в белезници пред съда в Будапеща, и тези кадри моментално предизвикаха обществено и политическо възмущение.

Салис е обвинена, че е участвала в насилствени нападения срещу симпатизанти на неонацизма през февруари 2023 г., извършени след неонацисткия митинг "Ден на честта", който се провежда ежегодно в Будапеща - крайнодясно възпоменание на нацистките войски в обсадената Будапеща по време на Втората световна война.

Видеозапис, на който се вижда как антифашистки активисти ритат и бият лежащ на земята унгарец, масово се споделя в Унгария, но нападателите на него не могат да бъдат идентифицирани.

Заедно с Илария Салис са арестувани и двама германски граждани, единият от които се е признал за виновен и е получил присъда от 3,5 години затвор.

Самата Салис я заплашват 11 години затвор, ако бъде осъдена, но тя не се признава за виновна.

Според обвинението всички обвиняеми са пристигнали в Унгария специално, "за да извършат бързи нападения, които биха могли да причинят сериозни наранявания на хора, смятани за крайно десни".

Въпреки че Салис е в затвора от почти година, нейният случай започна да привлича внимание едва през октомври, след като баща ѝ публично се изказа по повод писмо, в което дъщеря му съобщава за тежките условия на задържането си. По-късно, в интервю за италианския вестник Repubblica, бивш неин съкилийник съобщи, че тя умишлено е държана в килия, "пълна с плъхове и насекоми".

Интересът към делото се засили на 29 януари, когато италианските медии широко разпространиха снимки на окованата Салис в съда. Онлайн петиция, в която се иска тя да бъде върната в Италия, до момента е събрала над 90 000 подписа.

