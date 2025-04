"Три години воюваме и Америка се предаде, капитулира": Руски депутат хвали абсурдни клакьори (ВИДЕО)

"Три години воюват - резултатът е, че Америка се предаде. Капитулира, страхливо. Защо? Защото три години се бием - това е пряк резултат". Думите са на руския депутат (член на Думата, долната камара на руския парламент) Евгений Фьодоров. Той е координатор на Руското движение за национално освобождение. Само че думите му не касаят руските войници, които се бият в Украйна, а нещо съвсем друго - и изказването наистина заслужава награда за комедия.

Фьодоров визира т.нар. шествия на "Сартмат-мобилите" и "Марш срещу Вашингтон". По същество това са най-лудите елементи в руското общество, които отвреме-навреме се събират и заплашват с ядрени ракети САЩ, като искат да бъдат "сривани" американски градове. За Фьодоров обаче ефектът е "американска капитулация" - и то на много по-ниска цена и с много по-малко разходи, отколкото е глътнала "специалната военна операция" (гнусното име, с което режимът на руския диктатор Владимир Путин нарича войната в Украйна).

Какво представлява "Марш срещу Вашингтон" и заплахите със "Сармат" (една от руските ядрени ракети) - макети на ракетата са разкарвани, сложени на покрива на автомобили, можете да научите или да си припомните в долното видео:

In case you missed it, it turns out that the U.S. has already chickened out and capitulated to Russia - all thanks to "Sarmat-mobiles" and "Marches on Washington." This revelation came from State Duma deputy and National Liberation Movement coordinator Yevgeny Fyodorov. pic.twitter.com/iclOYiXQvI