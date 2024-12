Тръмп да си го ... с мирния си план: Игра на тронове с мира в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Напълно съгласни сме с тези, които са на позиция за мир – има различни инициативи, стартирани от различни държави. А тези, които считат, че трябва да се водят военни действия до стратегическо поражение не отразяват интересите на своите народи". Тези думи на руския външен министър Сергей Лавров отразяват с пълна сила двойнствеността на руското поведение по темата за мир в Украйна – мир, но какъвто Русия иска.

Още: Путин подготвя руснаците за края на войната: Нова заповед към губернаторите

🇷🇺 Russian Foreign Minister Sergey Lavrov: Moscow is ready to consider peace initiatives for Ukraine if driven by a sincere desire to establish peace. The statement came during his meeting with Hungary’s Péter Szijjártó in Moscow. pic.twitter.com/2WblacK9vC

В потвърждение на играта на тронове що се отнася до Украйна, руският олигарх Константин Малофеев смята, че първата оферта на следващия американски президент Доналд Тръмп за мир в Украйна няма да бъде приета от издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Малофеев е известен с пропагандната си информационна мрежа – телевизията "Цариград", популярен е и в България покрай случая с Николай Малинов: Търси ли прокуратурата кой е давал на Малинов защитена от закона информация за шпионажа?

И още – руският олигарх взе за жена руския омбудсман по детските въпроси Мария Лвова-Белова, издирвана наравно с Путин от Международния наказателен съд в Хага заради систематично отвличане на украински деца. Малофеев е пример за действието на западните санкции, именно негови конфискувани активи в САЩ бяха предадени на Украйна: Първите милиони на руски олигарх отиват за Украйна - САЩ оторизираха трансфер

Сега Малофеев коментира пред Financial Times темата за мира с Украйна – той използва доста нецензурни думи: "Келог (бел. ред. - пратеникът на Доналд Тръмп по въпросите за мир в Украйна) идва в Москва с плана си, приемаме го и му казваме да си го начука, защото не харесваме нито една точка от плана. Това ще са преговорите". Тръмп може да спре войната в Украйна само ако отмени американското решение за предоставяне на далекобойни оръжия и свали Володимир Зеленски от поста на президент на Украйна, добави Малофеев, цитиран от Financial Times. По думите му, светът е на ръба на ядрена война, след като Украйна вече използва без ограничения американските ракети ATACMS и британските Storm Shadow. Руският олигарх смята, че Путин може да даде заповед за изстрелване на тактическо ядрено оръжие. Устойчив мир може да има само ако Тръмп се съгласи да се преговаря по следното – Украйна е основна точка в руските интереси (предават се на Русия и се признават за руски Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област и Украйна никога не влиза в НАТО), както и да има ново споразумение за световния ред (партньорството на Руската федерация с Китай и конфликтите в Близкия изток), което щяло да е наследството на Путин и Тръмп, които вече са доста възрастни и искат да оставят нещо след себе си – според Малофеев.

Още: CNN: Мирният план на Тръмп за Украйна може да зарадва Путин

На този фон администрацията на отиващия си президент на САЩ Джо Байдън работи ударно да предостави колкото се може повече оръжие на Украйна, за да може тя да се защитава и да е в по-силна позиция срещу Путинова Русия. Закъсняла и "страхлива" инициатива заради руския напредък на бойното поле и страховете, че Тръмп рязко ще промени курса по отношение на Украйна, коментира The Washington Post. В материала се набляга как САЩ засилват натиска Украйна да почне да мобилизира повече хора, за да увеличи броя на войниците си, тъй като сега не го прави и не обучава достатъчно нови войници, за да замени вече загиналите, тежко ранените и изтощените – нещо, което Володимир Зеленски за момента не иска да прави и то с основен аргумент, че няма достатъчно оръжие, за да се екипират нови бригади. Без оръжие ще ги пращаме на сигурна смърт, няма как, е визията на Зеленски. Но позицията в администрацията на Байдън е, че на бойното поле по-голямо значение дори от оръжието ще е коя от двете страни как се справя с привличането на достатъчни войници: В Москва регистрират ударно и насила наборници, най-ефективното руско оръжие замлъкна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Именно заради позицията на Зеленски, администрацията на Байдън прави всичко възможно да ускори доставките на оръжие. "Президентът нареди на министерството на отбраната да доставя оръжия на Украйна бързо – за да може Украйна да разполага с оръжието и оборудването, което ѝ е необходимо да се защити", увери Джейк Съливан, главният съветник по националната сигурност на Байдън. Ще пратим стотици хиляди снаряди и хиляди ракети на Киев преди Тръмп да встъпи в длъжност, уверява той. А позицията на американската администрация е, че като цяло ситуацията с боеприпасите за Украйна доста се е подобрила от пролетта на 2024 година насам, но има и страхове, че арсеналът на САЩ ще бъде поставен под натиск заради доставките специално за някои оръжия като ракети-прехващачи за ПВО: САЩ обявиха нов пакет военна помощ за Украйна

Самият Зеленски открито призна, че в момента украинската армия няма достатъчно сила и ресурси, за да си върне Крим по военен път – затова трябва да се действа по пътя на дипломацията, но да се тръгне по него чак след като знаем колко сме силни има гаранция, че руснаците няма пак да изберат пътя на войната при вече сключено споразумение:

🇺🇦 Zelensky: "Our army lacks the strength to reclaim some territories like Crimea by military means. We must seek diplomatic solutions." He emphasized that this would only be possible when Ukraine is strong enough to deter new Russian invasions and once again called for Ukraine's… pic.twitter.com/dfLQyJf4X1