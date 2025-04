Тръмп и Зеленски проведоха среща в Рим (СНИМКИ)

От канцеларията на президента на Украйна Володимир Зеленски съобщиха, че днес в Рим украинският лидер е провел кратка среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес. "Срещата се проведе и приключи", каза говорител на Зеленски пред журналисти. От Белия дом обявиха, че разговорът е бил "много продуктивен". Още: Последно сбогом: Как ще протече погребението на папа Франциск

Последната срещу между двамата президенти беше в края на февруари, в Овалния кабинет на Белия дом, и тя приключи със спор, допълва БТА.

⚡️⚡️⚡️"Constructively": The head of the Office of the President of Ukraine, Andriy Yermak, posted a photo of Trump and Zelensky in a one-on-one meeting. pic.twitter.com/tbdGMUmBw4