Тръмп ще търси системи Patriot в Европа, предложил сделка за украинските АЕЦ-и (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп допълнителни противовъздушни системи Patriot. В отговор американският президент го е уверил, че ще му помогне да ги намери сред наличните „особено в Европа“. Това става ясно от държавния секретар Марко Рубио и съветника по националната сигурност Майк Уолц. Същевременно прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит прочете резюме от разговора, от което стана ясно, че двамата лидери „са се съгласили да споделят разузнавателна информация, касаеща отбраната“.

Тръмп е „обсъдил и електроснабдяването и атомните електроцентрали на Украйна“, се казва още в изявлението. "Тръмп каза, че Съединените щати могат да бъдат много полезни при управлението на тези централи със своя опит в електроенергетиката и комуналните услуги. Американската собственост върху тези централи би била най-добрата защита за тази инфраструктура и подкрепа за украинската енергийна инфраструктура", се казва в изявлението.

Тръмп е „информирал изчерпателно“ Зеленски за телефонния разговор с руския лидер Путин във вторник, като в изявлението се казва, че двамата са се съгласили с това, което той нарича „частично прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура“. "Технически екипи ще се срещнат в Саудитска Арабия през следващите дни, за да обсъдят разширяването на примирието и то да обхване Черно море по пътя към пълно прекратяване на огъня. Те се съгласиха, че това може да бъде първата стъпка към пълния край на войната и гарантиране на сигурността. В изявлението обаче не се коментира фактът, че разговорът на Тръмп с Путин вчера е приключил, без руският лидер официално да се съгласи на споразумение за прекратяване на огъня.

От своя страна президентът Зеленски изрази благодарност за лидерството на президента Тръмп в това усилие и повтори готовността си да приеме пълно прекратяване на огъня. Той описа телефонния разговор с Тръмп като „положителен, много съдържателен и откровен“. „Ние вярваме, че заедно с Америка, с президента Тръмп и под американско ръководство, траен мир може да бъде постигнат още тази година“, каза Зеленски.

„Президентът Тръмп сподели подробности от разговора си с Путин и обсъжданите ключови въпроси. Една от първите стъпки към пълното прекратяване на войната може да бъде прекратяване на ударите по енергийната и друга гражданска инфраструктура и ние потвърдихме, че сме готови да я приложим“, добави той.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg