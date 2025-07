Пожар на самолет, пътници в шок скачат от крилата му на пистата (ВИДЕО)

Най-малко 18 пътници бяха ранени в ранните часове на днешния ден, 5 юли, при инцидент със самолет на авиопревозвача Ryanair, който се запали на пистата в Майорка. Видео от летище Палма де Майорка показва как пасажерите скачат от крилото на самолета на пистата долу в опит да се спасят от пламъците. Шестима от пострадалите са настанени в лечебни заведения, но не се съобщава да са със сериозни наранявания.

Предварителните съобщения сочат, че пожарът е избухнал по време на подготовката преди излитането на машината.

🚨Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a small fire developed on board during taxi. Paramedics treated a total of 18 people, six of whom needed to be taken to hospital. Some of the passengers panicked and got onto the plane's wing and jumped to the… pic.twitter.com/lbAsZkx5tX