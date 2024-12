Тръмп увърта и притиска Зеленски за мир, Путин върви към по-голяма война (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна, но не и Русия – това беше основният акцент в думите на Доналд Тръмп по най-важната в глобален мащаб тема на първата пресконференция, откакто милиардерът спечели официално втори мандат в Белия дом. Бъдещият американски президент, който встъпва официално в длъжност през 2025 година, обаче отново не коментира в детайли как възнамерява да спре войната в Украйна по начин, който да предлага справедливост и устойчив мир, с възможно най-малък риск от подновяване на военните действия.

Тръмп: Зеленски да се готви за край на войната

Основното послание на Тръмп за край на войната в смисъл на вие трябва да го направи е насочено към жертвата т.е. Украйна, а не към Русия. Новият американски президент каза, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да се готви за край на войната и посочи, че не е съгласен с разрешението на сегашния президент на САЩ Украйна да може да ползва без ограничения американските ракети ATACMS. И още сладки приказки – имало "малък прогрес" в опитите му да спре войната: изявление, гарнирано с обяснения колко е ужасна тази война, какви доклади всяка седмица получвал той и те били по-ужасни от всичко, което се казва по медиите, как във военната зона били унищожени всички сгради, сринати, хората нямало къде да се върнат, а сгради били сривани и с хора вътре. Така Тръмп избегна да отговори на директен въпрос: Трябва ли Украйна да се откаже от своя земя, която Русия завладя със силата на оръжието и противно на всякакви принципи на международното право, на Меморандума от Будапеща, който Руската федерация е подписала и който гарантира териториалната цялост на Украйна в границите ѝ от 1991 година, за да се сложи край на войната? Лаконично Тръмп отговори, че ще коментира след "първата среща": "Трябва да спрем това клане": Тръмп ще говори с Путин, но не разкри какъв е планът му за мир (ВИДЕО)

When asked if Ukraine should give up part of its territory to Russia, Trump responded he would address it after his first meeting, but emphasized that "there are no buildings, and people won’t return there." https://t.co/BFZ7cbe9Cu pic.twitter.com/6hoiOLIq0k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 16, 2024

Стана ясно и друго – американският президент не е поканил Володимир Зеленски на встъпването си в длъжност, но добави, че "ако той иска, може да дойде":

‼️ Trump says Zelenskyy should prepare for a deal to end the war in Ukraine



Other statements from Trump:



📍 Trump considers the Biden administration's decision to allow the use of American weapons for strikes deep into Russia “wrong and foolish” and does not rule out the… pic.twitter.com/jIGV1lPTEJ — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2024

Путинова Русия говори твърдо и конкретно за война, не за мир

На този фон от серия увъртания, руският военен министър Андрей Белоусов обеща на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин руската армия да завземе изцяло Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Това стана на разширеното заседание на колегията на руското военно министерство. РБК Украйна коментира, че думите на Белоусов са в синхрон със скорошна среща на ниво регионални лидери в Русия, на която беше обсъждано как войната в Украйна да бъде призната и "продадена" на руското общество като победа при всички случаи: Путин подготвя руснаците за края на войната: Нова заповед към губернаторите

Белоусов каза и друго, още по-важно: Руското военно министерство трябва да е готово за всяко развитие на ситуацията, включително евентуален военен конфликт с НАТО в Европа през следващото десетилетие. Заедно с Путин, Белоусов посочи, че тази година в руската армия се записали 427 000 – 430 000 доброволци (сключили професионални договори), а руското издание "Важни истории" посочи на база официални данни за еднократните премии за влизане в руската армия, че през първите три тримесечия са платени такива бонуси на 249 000 души т.е. през четвъртото тримесечие трябва да са били привлечени още 178 000, след като средно през другите тримесечия са били по 83 000. Възможно е и просто да не е платено на голям брой влезли в армията на Руската федерация: Руският военен министър: Главната ни задача е подготовката за евентуална война с НАТО

Тук силната дума обаче беше на Путин – че заради "разгръщането на ракети със среден обсег от САЩ в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион" Русия трябвало да отговори комплексно, като сред мерките трябвало да е развитие на серийното производство също на такива ракети, визирайки "Орешник", като не пропусна пак да хвали уникалното според него оръжие и че скоро „безусловно“ щяло да има масово производство на тези ракетни комплекси. Руският диктатор сравни "Орешник" с ядрено оръжие, но с важното уточнение, че всъщност не е и с внушение как новата руска ракета е неядрено средство за сдържане, въпреки че има експертни оценки, че ракетата може да носи ядрена бойна глава. Освен това, Путин нареди на Белоусов да създаде централизирани сили за действие с военни дронове в рамките на руската армия – нещо, което украинският президент Володимир Зеленски отдавна направи и в рамките на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) има вече такъв род войски: 1 000 000 убити и ранени: Втори руски военен министър "изби" цялата украинска армия (ВИДЕО)

Putin made a new statement about Russia's Oreshnik.



The dictator said that the Russian Federation needs to start mass production of missiles in the near future. https://t.co/oRcIKUxhHC pic.twitter.com/xIKku1KQX7 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 16, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Една седмица, в която интензивността на бойните действия във войната в Украйна е на нечувано ниво – над 200 бойни сблъсъка дневно. И на 16 декември ситуацията не се промени, нещо повече – за това денонощие е отчетено второто най-високо ниво на интензивност във войната досега, рекордът и първо безумно число беше на 14 декември. На 16 декември факт са станали 245 руски пехотни атаки т.е. 17 повече на дневна база. Основната причина за случващото се е бесният руски натиск в Курска област – цели 68 руски атаки за изминалото денонощие има там, гарнирани с 12 авиационни бомби. Като цяло, има сериозно намаление на използваните от руснаците авиационни бомби – само 30 общо. Нивото на руския артилерийски обстрел се запазва на дневна база – 4200 изстреляни руски снаряда, както и внушителните над 2200 FPV дронове-камикадзе, използвнаи от руската армия в Украйна за деня, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб. А на 14 декември има и друг рекорд – 181 унищожени от ВСУ руски военни превозни средства от всякакъв вид – от танкове до по-леки моторни превозни средства.

Russians in their usual element – in dirt, in the swamp, unwashed, sleeping in puddles.https://t.co/iNVhzcC9Tw pic.twitter.com/r9n3RJJzp4 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 16, 2024

(КАРТА) Специално за Курска област – новините за севернокорейското участие в подкрепа на Путин там все още са основен елемент в информационния поток. Ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията към Украинския съвет за сигурност Андрий Коваленко коментира, че севернокорейските войници биват пращани в атака без подкрепа на бронирана техника и че Кремъл се старае да не допуска много-много новини в Русия и към Северна Корея за севернокорейски военни жертви. Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) добави, че в битката за Плехово има минимум 30 убити и ранени севернокорейски войници. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов, с позивна Осман и част от батальона "Айдар", пише в канала си в Телеграм, че резервът от севернокорейци в Курска област се използва от руснаците на пълни обороти и севернокорейците са с толкова промити мозъци, че правят всичко възможно да не попаднат в плен:

The soldiers of the Faust Special Forces unit hit at least 33 North Korean soldiers with kamikaze drones.



It is worth noting that the Koreans, despite their rather strange walks in the fields, were trained to shoot back at the drones and tried to escape from them. They have not… pic.twitter.com/dO6pjfSSSH — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 16, 2024

🇰🇵 Ukrainian media are now sharing drone footage of what they claim are North Korean soldiers in the Kursk region. pic.twitter.com/V4wlEJJa8H — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2024

Що се отнася до бойните действия - руската армия влезе в полетата югозападно от Нечаев, населено място, което се намира североизточно от Суджа. Вероятно селото е превзето, по оценка на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Руски операции има в точки кажи-речи навсякъде, където ВСУ успяха да „очертаят“ предмостие в Курска област (Гуюво, Руско Поречно, Кремяно, Новоивановка, от Плехово към Куриловка), обаче дотук решителен руски пробив няма:

Soldiers from the 4th and 8th SSO regiments destroyed a Russian platoon in the Kursk region. Russian infantry, attempting to storm Ukrainian positions with 3 BTR-82s, were completely wiped out. Some of them surrendered. pic.twitter.com/3MExJRNKom — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 16, 2024

Сред най-горещите други направления съгласно сводката на украинския генщаб е Покровското – 52 отбити руски пехотни атаки и предвид данните на щаба за боеве при Новооленовка и Украинка явно руските сили успяват леко да пренасят фронтовата линия по-близо до Покровск от юг, откъм Селидово. Според ISW, най-близките руски позиции до Покровск са на 2,5 километра южно, в района на Шевченко. Освен това – в Кураховското направление е имало 30 руски пехотни атаки, още 22 са станали във Времеевското направление, което е спомагателно от юг на Кураховското, по 16 руски пехотни атаки е имало в Лиманското и Северското направление, като Северското е спомагателно от юг на Лиманското, още 12 са станали в Торецкото направление. В Купянското направление, което е най-северното от гледна точка изток на фронта, пак е имало по-малка руска активност – само 4 руски пехотни атаки.

(КАРТА) Украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, посочва за Кураховското направление, че линията на боеве от юг на град Курахово вече се е изместила до селата Константинопол (северно от Велика Новоселка, Времеевско направление) – Курахово. Вече има руски позиции на около 3 километра от пътя между Донецк и Запорожие, добавя той. Като се добави, че от север руснаците много бавно, но напредват по лините Зоря – Славянка и Сонцевка – Шевченко (южно от Покровск, на 3 километра), това радикално може да влоши положението за ВСУ в района на Дачно – Курахово – Константинопол – Суха Яла, смята Машовец. Той добавя, че така руснаците напредват с изчистване на малки джобове, а не с опит да вземат наведнъж цялото Кураховското направление, от Богатир до Покровск. Вероятно защото нямат ресурси за по-амбициозния вариант, затова "нарязаха картата" на по-малки парчета и действат едно по едно, пише Машовец. Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, уточнява, че украинските части при Успеновка са успели да отстъпят без големи загуби, но продължава с критиките, че това е станало по-късно от необходимото. Каналът добавя, че руснаците са в района на селата Суха Яла и Зеленовка и скоро може да стане така, че за украинските части в Курахово да няма логистика извън тази по черни пътища. В Курахово ВСУ контролира по-малко от една трета от града.

За Времеевското направление Машовец предвижда, че ВСУ ще трябва да отстъпи Макаровка – Нескучно – Сторожево, т.е. всички важни села от юг на Велика Новоселка. И там се случва каквото стана в Кураховското направление с джоба между Благодатно и Дално, при Успеновка, казва той. Засега обаче от север на Велика Новоселка, при Нови Комар, руснаците са блокирани, заявява Машовец и уточнява, че теренът при Велика Новоселка е удобен за отбрана, защото там се сливат реките Кашлагач и Мокра Яла. Известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство, потвърждава оценката на Машовец за ситуацията с обзор, от който си личи, че Нови Комар още е непосилна точка за руснаците, в Роздолно боевете са в центъра, а на юг руски части вървят към Сторожево.

Машовец коментира и Купянското направление – по думите му, там украинската съпротива става по-успешна, в района на Колесниковка – Крухляковка има успешно украинско контранастъпление (това беше отбелязано в предишния обзор на Actualno.com, препратка има в самото начало на този материал), а на север от този район руснаците дотук не успяват да стигнат и преминат река Оскол. Но украинският анализатор смята, че в района на Синковка – Петропавловка (8-20 километра североизток-югоизток от Купянск) има неприятни новини и поддържа позиция, че руски части са пресекли река Оскол при село Двуречна (Дворичина), от юг (Масютовка – Западно), макар че "Рибар" във вчерашния си обзор да постави под съмнение това. Машовец прогнозира, че откъм Масютовка и Западно руснаците скоро ще опитат да разширят предмостие и да стигнат от юг до Двуречна.

Airborne troops of the 77th Airmobile Brigade, along with the "ACHILLES" UAV battalion, repelled a massive Russian armored assault in the direction of Borova, Kharkiv region. Using drones and other firepower, they destroyed several Russian tanks and BMPs. pic.twitter.com/MohOHAGCRR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 16, 2024