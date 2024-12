Сигнал: Тръмп не е готов с план за Украйна, боевете там са нечувано интензивни (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Президентът Тръмп е много загрижен в каква месомелачка се превърна войната в Украйна – като Първата световна война. Трябва да спрем боевете. И ако първата стъпка е някакво примирие, то ние ще го разгледаме внимателно". Това заяви Майк Уолц, посоченият от Доналд Тръмп като следващ съветник по националната сигурност на Белия дом в интервю за CBS. Всъщност Уолц изрече думите като отговор-коментар относно т.нар. коледно примирие, което Унгария предложила и за което унгарският премиер Виктор Орбан възнегодува, че украинският президент Володимир Зеленски отхвърлил. От Киев бяха категорични – Унгария нищо не е обсъждала с нас. На всичкото отгоре, освен хвалби от Будапеща колко невиждано е предложението и че "една от страните" го приела, не стана ясно в детайли какво е то.

Още: Орбан се заяде: Зеленски отказа примирие с Русия за Коледа. Германия пак доставя IRIS-T на Украйна

Притиснат да каже повече какво точно е това унгарско предложение за примирие, за което унгарският външен министър Петер Сиярто говори като нещо "невиждано", Уолц така и не даде конкретика – ще продължим да говорим, лаконичен беше той. И добави, че Тръмп вече казал пред списание Time, че не може Украйна да продължава помощ от САЩ без да има план и цели за изпълнение – какво значи успех от гледна точка на американския интерес, как да бъде спряна войната, как да има преговори. Мислим как да стане – генералният секретар на НАТО Марк Рюте сподели на среща в Мар-а-Лаго с Доналд Тръмп, че европейците трябва да поемат по-голяма отговорност, каза Уолц, след като Тръмп открито говори как за 24 часа щял да спре войната, но така и досега не каза как: Тръмп потвърди избора на Уолц за съветник по националната сигурност

На този фон, социалдемократите в Германия планират да включат в предизборната си програма изрична точка за ракетите "Таурус" и че Германия няма да ги достави на Украйна, ако партията на сегашния канцлер Олаф Шолц пак е решаващ фактор във властта. Това в момента не изглежда много вероятно – Германия върви към предсрочни парламентарни избори и темата за ракетите е една от причините.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почивните дни фокусираха вниманието по темата с конкретиката на бойното поле в Украйна и върху Северското направление. То е южно на Лиманското и северно на Краматорското, като се счита за свързващо звено в руските планове да бъде направен колкото се може по-голям плацдарм за бъдеща операция по превземане на Славянск и Краматорск – последните големи градове в Донбас под украински контрол, едно от индустриалните сърца на Украйна. За два дни в Северското направление руснаците организираха 89 пехотни атаки – 55 на 14 декември и още 34 на 15 декември съгласно официалните данни на украинския генщаб, като говорителят на украинското командване "Луганск" майор Анастасия Бобникова коментира, че руската армия използвала над 100 превозни средства от различен вид за атаките. Първият резултат – още вчера украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, коментира, че руснаците тръгнали напред "в колона" и че "ще има добри резултати". Какво имаше предвид Алекс, показва геолокализирано ВИДЕО, 18+ (да не се гледа от непълнолетни, малолетни и хора със слаби нерви) – пълна касапница под украински удари с дронове и артилерия в района на Золотаровка. Украинският журналист Юрий Бутусов коментира, че руската операция е по-внимателно подготвена, с по-добро взаимодействие между пехота, артилерия и звена за електронно заглушаване на дронове, което вероятно е резултат от скорошни промени в командването в тази зона: Куп арести на руски военни, лъгали че частите им напредват в Украйна. Убит е известен руски пропагандист

Иначе, вече за шести пореден ден броят на бойните сблъсъци в Украйна е над 200 – няма друг такъв период досега в пълномащабната война, отприщена от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. На 15 декември руските пехотни атаки са общо 228, като това е трето постижение във войната – предвид случилото се на 14 декември обаче налице е сериозно намаление в интензивността, 64 атаки по-малко на дневна база. Рязко намаление има и в броя на използваните авиобомби – 65 т.е. 34 по-малко на дневна база. Същото важи и за руския артилерийски обстрел – 4000 изстреляни снаряда, с 1000 по-малко на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Всъщност, Северското направление се превърна в едно от най-активните за руската армия – там голямата цел изглежда Билохоровка (Белогоровка), на източния бряг на река Жребец, на границата с Лиманското направление. Украинският телеграм канал "Офицер+" коментира, че руснаците изглежда опитват да заобиколят Билохоровка от юг, за да създадат условия за обкръжението ѝ. В Лиманското направление е имало 20 руски пехотни атаки. Най-много в самата Украйна са били руските пехотни атаки във Времеевското направление – 35, то е спомагателно от юг на Кураховското направление, където е имало 32 руски пехотни атаки, също толкова са били и в Покровското направление. Посочените от украинския генщаб райони на боеве в Кураховското и Покровското направление подсказват, че руснаците бавно-бавно вървят напред по южния фланг на Курахово (Успеновка – руските сили са пресекли пътя между Курахово и Велика Новоселка), северния фланг (Старо Терно), в самия град Курахово, както и на южния фланг на Покровск (Даченско и Новооленовка). 12 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление.

За втори пореден ден обаче номер едно като брой руски атаки е Курското направление – 38, където руските сили са използвали и 5 авиационни бомби. Няма потвърдени промени във фронта там, посочва в дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. От два дни насам основната тема за Курска област е включването във военните операции на севернокорейски войници – вече има и куп видеокадри, за които се твърди, че показват техните действия, като има коментари как севернокорейците воюват "по стария начин" - пълен напред без много използване на дронове и прикриващ артилерийски огън: Севернокорейският ефект в Курск: Безумно число руски пехотни атаки за 24 часа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Syndicate unit within the 95th air assault brigade chasing DPRK soldiers in the Kursk region. pic.twitter.com/o9qNuKKrdz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024

North Korean soldiers are actively used in human wave assaults, Ukrainian troops report.



"They use tactics from 70 years ago, don't rely on drones, and carry weapons like Mosin-Nagants. Weakness and bravery—that's their approach," soldiers noted. pic.twitter.com/14Mw8HVGWe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024

North Korean soldiers in action in the Kursk region. Like ants they run towards Ukrainian positions. pic.twitter.com/s9NweQCVEr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024

(КАРТА) В Покровското направление включването на нова украинска бригада, за което информация излезе на 14 декември привечер, изглежда поизравни силите и няма нещо особено като руски напредък. Има данни за украински контраатакуващи операции с използване на бронирана техника, на принципа "удряй и бягай" - при Шевченко, но има информация и за руски напредък към Украинка, обаче данните си противоречат и явно интензивността на боевете в района води до постоянна промяна на позиции: Украинците започнаха контранастъпление в Покровското направление

The 425th Assault Batallion Skala is conducting counterattacks in the Pokrovsk direction near Shevchenko and Novotroits'ke. pic.twitter.com/9IHvhVcFOV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024

(КАРТА) И добри, и лоши новини за украинците от Купянското направление. Добрите – изглежда те са си върнали контрола върху Колесниковка, до Крухляковка, като по този начин поне засега спират ефективно руските опити за пробив през река Оскол в този район. Обаче при Дворичина (Двуречна) руски части са успели да преминат на западния бряг на Оскол – това твърди украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец. Той обяснява, че става въпрос за южния фланг на Двуречна – към Масютовка и село Западно, където имало разширение на руско предмостие, докато от север, към Новомлинск (на западния бряг на Оскол), руснаците не могат да преминат. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обаче не е съгласен – според анализа на канала няма потвърждение за руски пробив: "Самият район също не е благоприятен за преминаване на отсрещния бряг на реката. Разликата в надморската височина е около 100 метра: цялата територия, държана от руската армия близо до Масютовка, е разположена в низина, а отсрещният бряг, в допълнение към доминиращите височини, е природен резерват, с много гори, в които пехота и оборудване могат да бъдат тайно натрупани за отблъскване на потенциални руски атаки". Каналът на Звинчук дава и косвено потвърждение, че при Колесниковка руснаците са в трудно положение.

❄️ Near the snowy fields of Serebryansky Forest, Russian forces try to blend into the snow by wearing white camouflage—but it doesn’t save them. Using thermal cameras and tracking footprints, operators of the 63rd Brigade locate and eliminate infantry attempting to move toward. pic.twitter.com/ZSdbrUkEIg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024

В Торецк нещата вървят лека-полека в полза на руснаците, вече има отчетени боеве в западната част на града, което подсказва, че руската армия там напредва, макар и много бавно, в условия на градски бой. „Рибар“ обаче предупреждава за украински контраатаки при сметищата на централната мина в Торецк:

И тази нощ Руската федерация обстреля с дронове клас "Шахед" Украйна. От 49 използвани дрона, всичките са неутрализирани – 27 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, 19 са приземени с електронно заглушаване, а останалите 3 са върнати обратно към Русия пак заради електронно заглушаване:

A Russian Shahed drone, supressed by electronic warfare. Lately, lots of them are being supressed by such countermeasures. pic.twitter.com/j0kfaMSNfD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024