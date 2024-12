Севернокорейският ефект в Курск: Безумно число руски пехотни атаки за 24 часа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Темата с участието на севернокорейски войници в подкрепа на армията на издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин във войната в Украйна продължава да е основна за редица украински и западни информационни източници. Причината – официалното изявление на украинския президент Володимир Зеленски за първи данни относно участие на севернокорейски войници в руски военни операции в Курска област, където украинската армия успя да откъсне стотици квадратни километри територия и все още контролира значителна част от нея: Севернокорейците в атака срещу Украйна: Зеленски потвърди къде засега (ВИДЕО).

Твърдение за севернокорейска пехотна атака точно в Курска област публикува и известният украински журналист Юрий Бутусов. По думите му, над 200 войници са атакували украински позиции при Малая Локня, като те са били прикривани с масиран артилерийски обстрел. "Въпреки загубите, щурмовите групи на врага преминаха без да спират дори под прицелен артилерийски огън и удари с дронове. Това напомня на тактиката, използвана от севернокорейската и китайската армия по време на Корейската война през 1950-53 г.", разказва Бутусов. По негови данни, при операцията са превзети някои украински окопи, но като цяло пробив няма, извършени са и няколко успешни украински контраатаки за възстановяване на позиции. Той твърди и, че има видеокадри от мястото на боевете и че те показват трупове на десетки севернокорейци – тези кадри обаче не се разпространяват масово. Бутусов посочва и руските твърдения в много военнопропагандни канали в Телеграм за севернокорейци, участвали в атаката срещу село Плехово, югоизточния фланг на Кореневска община в Курска област и я определя за първата такава по-масово със севернокорейско участие преди операцията в Малая Локня: Западните ракети смиряват Русия - нови данни. Руски страх за нова украинска офанзива като в Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

Reported as a North Korean soldier, caught in the lens of a Ukrainian drone.



Go back home. pic.twitter.com/tlA9zJjAwD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 14, 2024

adding this to the existing proof:

Infantry, claimed to be north koreans, under fire near Kremyanoe, Kursk Oblast

Loc: 51.366066, 35.132797@UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/9PHXtiJnbQ pic.twitter.com/BXrv6ylM62 — imi (m) (@moklasen) December 14, 2024

Появиха се вече твърдения в социалните мрежи на украински военни източници, че севернокорейски войници има и в Покровското направление. Засега по-официални коментари за такова нещо от украинска страна или от западни източници няма. Иначе що се отнася до Курска област, източно от Любимовка, Кореневска община – в малко по-големия район, където е и Малая Локня, руснаците пак атакуваха по-масирано с бронирана техника, а украинците съобщават за 6 унищожени руски бронирани превозни средства (ВИДЕО, 18+). По украински данни, щурмовите групи на руснаците обикновено са от 10-12 души, като те имат по-сериозно артилерийско прикритие, отколкото в други участъци на фронта във войната в Украйна изобщо: Ползата от севернокорейците. А сутрешната сводка на украинския генщаб показва, че Курското направление за последното денонощие е било най-горещо, за пръв път досега – 57 руски пехотни атаки: Ползата от севернокорейците: Открили приятелски огън по "Ахмат" и убили 8 кадировци

SSO Requiem Group strikes in the Kursk region! Damaged: 1 Bukhanka, 2 pickups, 2 Niva vehicles. Destroyed: 1 Bukhanka van, 1 ATV, 1 armored vehicle (Tiger or Ural). pic.twitter.com/syUuDqppp9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 14, 2024

На фона на всички новини за севернокорейци, които трябват на Путин, във Вологорадска област забраниха на мигранти да работят като учители и лекари. Не може да работят още и като куриери, нямат право и да ловуват, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA – явно на Путин мигрантите му вършат работа само като пушечно месо.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За пети пореден ден интензивността на боевете в Украйна е над 200 бойни сблъсъка съгласно официалните данни на украинския генщаб, но този път, за денонощието на 14 декември, е поставен рекорд – 292 руски пехотни атаки. Това е с 62 атаки повече, отколкото досегашният рекорд. Използвани от руснаците са и 99 авиационни бомби, отново под 100 – така е от 20 ноември насам, но 23 от авиобомбите са хвърлени в Курска област, а 15 – в Запорожката, в западната ѝ част по линията Работино – Орехов, където беше основното направление на неуспешната украинска контраофанзива от лятото на 2023 година. Украинският военен експерт Александър Коваленко съобщи, че с противопехотни мини е извършена успешна операция срещу жп линията Камиш Заря – Верхний Токмак и то в момент, в който оттам е минавал руски влак, натоварен с военна техника. Влакът е взривен - последвал е и удар с ракетна система HIMARS за довършване на операцията. Освен това – над 5000 изстреляни артилерийски снаряда от руската армия, което се случва за пръв път от доста време, има и удвояване на използваните FPV дронове-камикадзе от руснаците на дневна база – 3000, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

National Guard special unit OMEGA remotely blows a building in Toretsk, where Russians were reportedly hiding. pic.twitter.com/nOzX9dHywa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 14, 2024

След Курското направление, второто най-горещо е Северското – 55 руски пехотни атаки там. Това е нечувано, защото там руската активност беше много ниска месеци наред. Северското направление е спомагателно на Лиманското от юг и изглежда основна цел на руснаците е Билохоровка (Белогоровка), откъдето се мъчат да пробият до западния бряг на река Жребец. В Лиманското и Купянското направление руската армия опитва да премине на колкото се може повече места през реките Жребец и Оскол – но на 14 декември в Лиманското направление има 15 руски пехотни атаки, а в Купянското са само 3.

На Сіверському напрямку(Донеччина) воїни Батальйону К-2 спільно з 118-ї бригадою територіальної оборони затрофеїли російський танк Т-62м(який був відремонтований на заводі буквально кілька місяців тому та відразу кинутий в бій) pic.twitter.com/JleMg2UlBj — Мисливець за зорями (@small10space) December 14, 2024

Традиционно, в Покровското направление също е много горещо – 52 отбити руски пехотни атаки. В Кураховското положението е подобно – 50 руски пехотни атаки. Още 37 са регистрирани във Времеевското направление, южно на Кураховското.

Що се отнася до Покровското направление, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец твърди, че руснаците са хвърлили общо 3 общовойскови обединени армии (2-ра, 41-ва и 51-ва), и една танкова дивизия (90-та), като всъщност това покрива Кураховското и Торецкото направление, но най-малко половината от тези руски сили са съсредоточени в Покровското направление. Към момента руснаците са на позиции в Новотроицко и Шевченко, южно от Покровск, в близост до линията Даченско – Лисовка. Този руски напредък е флангови, дойде откъм Селидово. Освен това, руската армия опитва да постави под контрол линията Новотроицко – Украинка, за да избегне опасността от украински контраатаки. На север, Николаевка още не е паднала, руски части има до Мирноград (североизточно от Покровск, на 10-тина километра), обобщава Машовец. Според него обаче, руското военно командване иска първо изцяло да превземе Курахово, както и Велика Новоселка (Времеевското направление) и чак след това да се съсредоточи върху Покровск. Известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, също гледа в Покровското направление и отчита нови руски позиции в гористата местност при Николаевка с поглед към Мирноград, както и боеве в село Шевченко на южния фланг. Машовец не коментира украинската операция при Шевченко, за която се разбра снощи – има недоволство в някои украински военни телеграм канали, че се пише за това, с аргумент, че при такива операции най-важното е да се пази тишина: Украинците започнаха контранастъпление в Покровското направление

За Кураховското направление украинският телеграм канал "Офицер+", който е създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, обръща внимание на нещо, което казва и Машовец – руснаците вече са в село Суха Яла, опитват да напреднат и към Зеленовка, за да успеят да създадат нова опасност от обкръжаване на джоб на южния фланг на Курахово (КАРТА). Машовец изрично пише в цитирания по-горе анализ, че руската армия разтегля на колкото може по-голям фронт украинските части в Кураховското направление, за да завърши задачата си по укротяването му по-бързо и да се съсредоточи изцяло върху Покровск. Сградата на градската администрация в Курахово е превзета, едни от малкото сериозни защитни украински позиции в града остават индустриалната зона и Кураховския ТЕЦ в западната му част, пише "Рибар" и се чуди дали украинците ще опитат бързо отстъпление оттам към село Дачно, след като на юг от Курахово руската армия вече води боеве по линията Успеновка – Константинопол (към Велика Новоселка) или ще удържат още известно време.