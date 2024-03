Тръмп започна да продава Библии на фона на значителните си съдебни разходи (ВИДЕО)

Във вторник Тръмп публикува видео в своята платформа Truth Social, призовавайки поддръжниците си да купят Библията "Бог да благослови САЩ", вдъхновена от патриотичната балада на кънтри певеца Лий Грийнууд, съобщи AP. Тръмп е излизал на сцената с песента на всеки свой митинг и се е появявал с Грийнууд на събития.

"Честита Страстна седмица! Нека накараме Америка да се моли отново. Тъй като наближава Разпети петък и Великден, насърчавам ви да си купите Библията "Бог да благослови САЩ"", написа Тръмп, като насочи последователите си към сайт, където книгата се продава за 59,99 долара.

Още: Байдън нападна Тръмп, че иска да унищожи здравеопазването

Новата търговска инициатива на Тръмп идва в момент, когато той е изправен пред сериозни финансови разходи около съдебните си дела - четири наказателни обвинения и няколко граждански. Миналия месец във Филаделфия той стартира друга инициатира - нова линия маратонки с марката Trump, включително златни "Never Surrender High-Tops" за 399 долара.

Още: Съдия забрани на Тръмп да коментира свидетели и адвокати по делото срещу него

Another Trump grift? Donald Trump is now trying to sell Bibles to his supporters on Truth Social.



He claims that every American should own a Bible. Apparently this means Muslims, Hindus, Buddhists and atheists should own bibles.



Does anyone really believe that Trump is a… pic.twitter.com/mCMIS6G85o