Турция може да пусне Швеция в НАТО до средата на юли

Това обяви турският външен министър Мевлют Чавушоглу дни след като стана ясно, че Анкара е готова да вдигне ветото над Финландия, но не и над скандинавската ѝ съседка.

#Turkey may approve #Sweden's application for #NATO membership before the alliance's July summit in #Vilnius, Turkish Foreign Minister #Cavusoglu said.



He stated that #Turkey's approval of Sweden's NATO membership bid depends on #Stockholm. pic.twitter.com/3cu1bT4j3L