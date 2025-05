Учителка нахлупи кош за боклук на главата на ученик (ВИДЕО)

Брутални видеокадри, показващи отношението на учител към ученик, доведоха до уволнението на "възпитателя". В случая, става въпрос за учителка, която не успява да намери нормален педагогически подход, за да посочи и насочи по правилния път провинил се ученик.

За какво става въпрос - учителка в руския град Саратов заплаши малък ученик да го убие, докато го кара да изплюе дъвка. Тя буквално нахлупва кошче за боклук върху главата на детето в "процеса на превъзпитание".

На видеото се вижда как жената държи кош за боклук над детето и настоява то да изплюе дъвка. Когато момчето отказва, тя заплашва: "Ще те убия" и нахлузва кошчето на главата му.

