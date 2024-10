Угледар е руски - още е неофициално (ВИДЕО)

Натрупващи се геолокализирани видеокадри сочат, че малкият миньорски град Угледар, с население около 15 000 души преди старта на пълномащабната война в Украйна, вече е под руски контрол. Официално потвърждение от руското военно министерство или от украинския генщаб няма - но от няколко дни и украински, и руски източници очакват градът да падне скоро.

Последното засега от серия видеа показва как войници от 36-та мотострелкова дивизия на руската армия издигат руското и съветско знаме на покрива на сграда на Общинския съвет на Угледар:

Confirmed. Russia has fully occupied Vuhledar. Russian units from the 36th Separate Guards Motor Rifle Brigade raised their flag over the Vuhledar City Council. Ukrainian forces have withdrawn to Bohoyavlenka, north of Vuhledar. pic.twitter.com/q2OZueh9Gc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 1, 2024

Преди това се появиха и видеокадри как руското знаме бива издигнато в северозападната част на градчето:

Russian forces have advanced deeper inside Vuhledar to the most northwestern part of the city. In addition to our report yesterday, it is now quite safe to assume Ukraine no longer holds any presence inside Vuhledar. https://t.co/3nHVuEc9ee pic.twitter.com/e2xvuV5fsE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 1, 2024

На този фон ръководителят на военновременната администрация на Донецка област Вадим Филашкин заяви в телевизионен ефир, че руските части са достигнали до централната част на Угледар. Той добави, че в града все още има 107 цивилни - но всички деца са били безопасно евакуирани:

According to the head of the Donetsk Regional Military Administration, Russia is almost in the center of Vuhledar, and fighting continues in the city. Currently, 107 people remain in Vuhledar, but fortunately, all children have been evacuated. Due to ongoing battles within the… pic.twitter.com/6IPc3YkT2k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 1, 2024

Украинският военен Станислав Осман, част от украинския батальон "Айдар", коментира в канала си в Телеграм: "В Угледар руснаците натискат от северозапад на североизток в града, опитвайки се да го затворят. Някои от нашите момчета планираха да се изтеглят от позициите, които в момента са заети от противника, за да предотвратят обкръжаване. Обстановката остава напрегната, не без жертви, дронове..."

Значението на Угледар

Миньорското градче се намира на 30 километра южно от Покровск и е считано за точка, от която в бъдеще биха могли да бъдат застрашени Бердянск и Мариупол, който от над 2 години са изцяло под руски контрол. За това стратегическо значение на Угледар при евентуална бъдеща украинска контраофанзива многократно говори о.з. полковник Константин Машовец, украински военен анализатор, служил в украинския генщаб. Той много пъти повтори, че руснаците отдавна искат да ограничат до минимум такава вероятност т.е. да превземат Угледар.

Угледар беше атакуван безуспешно от руската армия и през есенно-зимния период на 2022 година, и в началото на 2023 година.

