Ужасът в Украйна след унищожителната руска ракетна атака (ВИДЕО и СНИМКИ)

Колко точно са убитите и ранените хора след този най-жесток руски ракетен удар и удар с дронове тепърва ще се изяснява. Тепърва ще стане ясно и какво точно както и колко е изстреляно по Украйна от престъпния режим на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

В социалните мрежи обаче вече има купища видеа от различни точки на Украйна, които показват пораженията. Днипро (Днепропетровск), Одеса, Запорожие, Харков, Киев, Лвов – всички тези градове пострадаха от руските удари:

Russians attacked Ukraine overnight with both missiles and Shahed drones. In several regions hits were recorded and damage was done to residential buildings, a shopping mall and a maternity hospital. Numbers are not yet available but there is a lot of damage.



Vile terrorists. pic.twitter.com/KhtE5tvwsR