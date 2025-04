"Украинците не получават нищо": Борис Джонсън разкритикува мирния план на Тръмп

Бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън отправи критики към идеите на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. В социалната мпежа Х той написа: "Какво получават украинците след три години на героично съпротивление срещу брутална и непровокирана инвазия? Каква е тяхната награда за ужасяващите жертви, които са направили – заради, както непрекъснато им се казва, свободата и демокрацията по света? Освен правото да споделят природните си ресурси със Съединените щати, те не получават нищо". Още: Der Spiegel: Това не е мирен план, а план за ескалация на войната

Джонсън написа още, че "Путин безразборно убива все повече украински цивилни, убивайки и ранявайки повече от 100 души в Киев, включително деца, а в замяна му е предложено правото да задържи суверенна украинска територия, завзета с насилие и в разрез с международното право, да контролира съдбата на Украйна чрез забрана за членство в НАТО, да отмени санкциите срещу страната си, да създаде икономическо партньорство със САЩ и да възстанови армията за повторно нападение след няколко години".

Джонсън посочи необходимостта от дългосрочни и надеждни гаранции за сигурността на Украйна от страна на нейните съюзници.

"Ако искаме да предотвратим нови зверства на Путин, трябва да имаме дългосрочни, надеждни и най-вече добре финансирани гаранции за сигурността на Украйна – гаранции, дадени от Обединеното кралство, САЩ и всички западни съюзници", коментира Джонсън. Още: Окончателното мирно предложение на Тръмп: Тежки изисквания към Украйна

Вчера Тръмп заяви, че като своеобразна отстъпка за постигане на мир в Украйна Русия предлага да спре войната, без да завзема цялата страна.

