Украинците пробиват на ново място при Бахмут (ВИДЕО и КАРТИ)

Украинският пробив е станал от югозапад, като на видеото се вижда как руската артилерия обстрелва настъпващите украинци:

The AFU has entered Klishchiivka from the southwest. Russian artillery is targeting them inside the settlement.



📍48.52568873698593, 37.95815156050724 pic.twitter.com/pLTHsaTopz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2023

Според актуална информация от украински източници, боевете сега са северната част на селото, като то наполовина е под украински контрол.

По-рано стана ясно, че руснаците отстъпват от Андреевка – на 10 километра южно от Бахмут. Двете населени места са ключови за контрола на южния фланг на Бахмут. Най-вероятно следващите цели на украинците ще са Курдюмовка, която се намира на 15-тина километра южно от Бахмут, в една линия с Клещеевка и Андреевка, и Озаряновка, която вече е още по-на юг.

Situation south of Bakhmut. Geolocated footage shows the AFU inside the southern part of Klishchiivka while RU sources report fighting in the northern part. Half of the village under UA control. Andriivka likely abandoned/liberated. The area west of the railway tracks are… pic.twitter.com/owZ3ud1MHW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2023

Развитие на военните действия в Луганска област

Междувременно, във вечерната си сводка руското военно министерство се похвали, че е превзет село Сергеевка, където преди войната е имало само 20-тина домакинства. То е на запад от река Жребец, която е важна разделителна линия за двете армии. "Общото настъпление на нашите войски възлиза на четири километра по фронта и до два километра в дълбочина на бойните редове на отбраняващия се противник", казват от руското военно министерство. За момента няма визуално потвърждение на това твърдение.

