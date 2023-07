Украйна официално обяви важна победа при Бахмут (КАРТА)

Андреевка се намира на 10-тина километра южно от Бахмут и е ключова точка за обкръжаването на града. Завладяването ѝ, както и това на всички селца около Бахмут, ще значи фактическо връщане на града в украински ръце, тъй като руските сили там ще бъдат обкръжени, освен ако не се изтеглят навреме.

Според Черевати, руснаците отдавна не мислят за офанзива при Бахмут, а залагат на миниране и изграждане на защитни позиции.

On the map, outlined in red. pic.twitter.com/JkABfvJ4sZ