Украинците пробиват: Руските мерки как да се избегне разгром (ВИДЕО)

Освен видеото на 47-ма бригада, в което е показано как бойци на бригадата евакуират цивилни от Работино, ISW набляга на факта, че вече има украински журналисти там и те предават от мястото на действията. Тези две събития подсказват, че няма директна голяма опасност от руски военен отговор тоест че украинската армия успешно е укрепила важни позиции при Работино: В Работино: Украинците евакуираха цивилни с бронирани машини "Брадли" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Същевременно, руските военни телеграм канали признават, че руската армия лека-полека губи Работино. И в обзора на "Рибар", и в този на Семьон Пегов (WarGonzo) вече се казва как руснаците се намират в южната част на Работино – със смели думи, че "уверено контролират южната част" и че има "укрепен район на Въоръжените сили на Руската федерация". А защо е толкова важно превземането на Работино – защото след това вероятно украинците стигат до втората руска защитна линия, където няма чак толкова много минни полета (според оценка, казана от германския външен министър Аналена Бербок, руснаците са минирали украинска територия, голяма колкото Западна Германия): Тактически украински успех: Скоро най-гъстите руски минни полета няма да са проблем (ВИДЕО)

Факт е обаче, че украинският напредък има и своята цена - долното видео показва успешно разрушен бронетранспортьор Stryker:

Good but not unbeatable. A M1132 Stryker (engineering squad vehicle variant) with mine rollers up front destroyed. Likely in the area of Robotyne-Verbove.



The hatch is open and ramp down. Troops high likely got out before the vehicle burned out. pic.twitter.com/ozgE0Zl4Kw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 22, 2023

От друга страна, украинците успешно унищожиха пореден руски команден пост - при Токмак, който се намира на около 20-тина километра от Работино:

A Russian command post destroyed with HIMARS in Tokmak. pic.twitter.com/cRcR6gvs02 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 22, 2023

Украинците успешно продължават да поразяват и обезвреждат и руски складове с оръжие, конкретното видео е от удар по склад с противотанкови мини:

Мерките на руското военно командване

Изглежда и, че руското военно командване почва да прехвърля части от други направления на фронта при Орехов (направлението Орехов – Токмак – Мелитопол, като Работино е ключова точка по него). Украинският журналист Константин Машовец твърди, че войници от 108-ми полк на руските ВВС са пратени при Работино и Новопокровка (13 километра югоизточно от Орехов). Досега се знаеше, че части от 108-ми полк са при Антоновския мост, на река Днепър. Отделно, има данни за части от 56-ти и 247-ми полк на Седма ВВС дивизия на руската армия, които са прехвърлени от началото на август да се бият при Работино и в направлението Велика Новоселка – Бердянск, където руснаците за последно загубиха при Урожайно. Всичко това подсказва, че няма чак толкова много нови руски подкрепления и поставя въпросът какво ли е положението на втората защитна руска линия, към която украинците се стремят с превземането на Работино. Затова и украинските операции в други сектори на фронта са важни, защото задържат руските части и за руснаците не е толкова лесно да има прехвърляне към Южна Украйна.

Footage from the 137th batallion of the 35th marine brigade. Liberation of Urozhaine pic.twitter.com/zOC6ReKfXo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 22, 2023

Че руснаците се притесняват от украински пълен пробив някъде в Запорожието личи и от сателитни снимки – с каква скорост вдигат нови защитни съоръжения, например при Черновоселовка (38 километра югозападно от Велика Новоселка и 27 километра от сегашната активна фронтова линия). Не само там обаче – в дневния анализ на ISW са описани и още руски защитни мерки на различни места.

Many of Russia’s new fortifications in southern Ukraine extend from defensive lines built late last year.



For example, these positions near Chervonoselivka in Zaporizhzhia oblast (about 20 kilometers from the front line) were expanded over the past month. pic.twitter.com/pn64vJRYUn — Brady Africk (@bradyafr) August 22, 2023

Още руски страх: Днепър и Крим

Специално за река Днепър също има интересни сигнали – Егор Гузенко, известен с позивната си Тринадесетия, който воюва на страната на руските сепаратисти в Донбас от 2015 година насам, яростно сигнализира в Телеграм за ново назначение като командир на руските части там и твърди, че въпросният човек в бъдеще ще бъде изправен пред военен трибунал заради неадекватността му. "Прави се пълна прецакня на Херсонското направление", кълне се той и в аудиозапис в канала си в Телеграм, в който говори как загивали по 20 руски войници на ден, не на седмица и че това е сравнимо с жертвите от Великата отечествена война.

Украинският топ разузнавач Кирило Буданов обеща, че скоро ще има нови изненади в Крим: "Ще видите до няколко дни". Същевременно обаче той каза и, че руснаците подготвят нови четири "групи" в Крим за спиране на украинската контраофанзива, а досега такова нещо не се е случвало.

Budanov announced new surprises in Crimea 🏖️



“You’ll see in a few days,” promised the head of GUR. pic.twitter.com/vYTRqQfeYG — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 22, 2023

За да пазят Кримския мост от удари с морски дронове, руснаците обмислят да направят "водна стена", като потопят няколко ферибота на ключови позиции. Според украинското разузнаване, руският план е да бъдат потопени поне 6 ферибота.

Руската надежда – пробив през Купянск

Вече има геолокализирани видеокадри, които показват руски напредък югозападно от Вилшана (15 километра североизточно от Купянск). При Синковка обаче (8-9 километра североизточно от Купянск), което изрично се казва и в цитирания по-горе обзор на "Рибар", руснаците не са пробили - "Рибар" оправдава това с нисък терен, по който руснаците трябва да минат, а украинските позиции са на висок терен и това благоприятства защитата. Популярният руски телеграм канал уточнява и, че при Вилшана руснаците атакуват "южните защитни украински позиции".

⚡️Невеличкий ексклюзив



Робота CV-90 по російським позиціям на північний схід від населеного пункту Синьківка, Харківська область.



Location: NE of of Synkivka, Kharkiv Oblast, Ukraine

49.777702, 37.737637@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/z3Pta2hTB7 — EjShahid (@EjShahid) August 22, 2023

Има и руски твърдения в Телеграм, че руската армия е напреднала дотолкова в резервата "Серебрянка", че се готви за операции по преминаване на река Северски Донец. Освен това руснаците напредвали към самата Серебрянка (10 километра югозападно от Кремена) и влезли в Торско (15 километра западно от Кремена). Същевременно руското военно министерство говори за украински атаки по всички тези места, но неуспешни, както и при Синковка и Петропавловка (7 километра източно от Купянск), Новоселовка (14 километра северозападно от Сватово) и Райгородка (12 километра западно от Сватово). Говорителят на украинското командване „Изток“ Иля Йевлаш коментира, че руското военно командване е хвърлило 45 000 войници, 500 танка, 500 бронетранспортьора, 300 артилерийски системи и 150 системи за залпов огън към Купянск и Лиман.

Цената на войната за Украйна

Украинският министър на отбраната Олексий Резников заяви, че повече от 1 млн. украинци са участвали в бойни действия от 2014 г. насам. Той отбеляза, че министерството е наясно с актуалните проблеми на тези хора и участва в решаването им.

"За 9,5 години вече имаме 1 милион бойци", каза той по време на VI Международен форум на ветераните "Украйна. Защитници. Бъдеще", цитиран от Укринформ, предаде БГНЕС.

Според оценка на американски анализатори, цитирана от The New York Times на 18 август, Украйна разполага с около 500 000 военнослужещи, включително военнослужещи на активна служба, резервисти и паравоенни.

Украйна е във военно положение от 24 февруари 2022 г. насам. На следващия ден украинският президент Володимир Зеленски подписа указ за обща мобилизация. На 10 август ръководителят на фонда за подпомагане на украинските въоръжени сили "Върни се жив" Тарас Чмут заяви, че мобилизацията в Украйна ще засегне всеки човек и страната ще трябва да изпрати още стотици хиляди мъже на фронта.

Същевременно, съветникът по националната сигурност на САЩ Джейк Съливан коментира, че войната в Украйна не е стигнала до патово положение. По думите му, ситуацията е динамична, но САЩ виждат, че Украйна систематично и методично си връща окупирана от Русия територия: Белият дом: Войната в Украйна не е в патова ситуация