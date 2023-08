C-400 в пламъци: Украинците унищожиха руска ракетна система в Крим (ВИДЕО)

"В резултат на експлозията самата инсталация, инсталираните на нея ракети и персоналът са напълно унищожени", гласи съобщението на ГУР.

Като се има предвид ограниченият брой подобни комплекси в арсенала на руснаците, това е "болезнен удар" по системата за противовъздушна отбрана на окупаторите, който ще окаже сериозно влияние върху по-нататъшните събития в окупирания Крим, казват украинците.

В Крим е бил ударен брегови противокорабен ракетен комплекс "Бастион", който може да носи ракети "Оникс".

Ракетите "Оникс" са едни от най-трудните за украинската ПВО, защото сменят траекторията по време на полет и могат да летят много ниско над земята, което им позволява да избягват засичане с радар. Няколко обстрела по Одеса бяха направени с включване на "Оникс" и те доведоха до големи щети по пристанищната инфраструктура.

Поразени са и радарни станции на руснаците, съобщи местният "Телеграм" канал "Кримский ветер".

Припомняме, че днес е Денят на националния флаг на Украйна, а утре - 24 август - Денят на независимостта.

