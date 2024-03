Украинците свалиха 2 ракети "Циркон" над Киев

Резултатите от предварителния анализ на отломките потвърждава, че руснаците са атакували украинската столица с ракети "Циркон", пише Defense Express, позовавайки се на свои източници.

Те отбелязват, че това е второто публично известно използване на този тип ракети от страна на руските сили след като неуспешно атакуваха с такава ракета Киев на 7 февруари. Тогава обаче бяха открити само много силно фрагментирани отломки, чиято идентификация отне пет дни, за да се потвърди официално, че става въпрос именно за "Циркон". Сега обаче отломките носят повече информация и позволяват по-подробно да се анализират и разкрият точния тип двигател, система за насочване, вид на използваните материали и т.н. за най-секретната руска ракета.

The Ukrainian military publication Defense Express has reported that two "Zirkon" missiles were shot down over Kyiv. They also published a photo of the wreckage of the Russian missile. pic.twitter.com/whB9PBuD9d