Украинците удариха и свалиха руски военен хеликоптер Ка-52 в полет (ВИДЕО)

Информационният канал "Труха" публикува видеото, като според информацията няма оцелели от руския екипаж. А в социалните мрежи има коментари, че руските военни са направили украинската земя "по-подородна".

В Херсонска област, украинските ВВС са нанесли въздушни удари, има 26 убити руски войници. В Херсон руснаците продължават да се укрепват. А руското военно министерство съобщава, че с въздушни удари е убило 280 украински войници в последното денонощие. Според ООН, официално във войната са загинали минимум 4481 цивилни и са ранени 5565.

Higher quality of a Russian Ka-52 being hit by the MANPADS https://t.co/iqLFAUrixC pic.twitter.com/YjogxhRH16