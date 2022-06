Кремъл пак лъже, че защитава Донбас. Украйна отвърна, че евроатлантическият ѝ курс остава

За Русия задача номер едно в Украйна е да защити населението на Донбас от силите, които обстрелват и убиват цивилни граждани. Tова каза Дмитрий Песков, говорител на руския държавен глава, в интервю за CNN.

Думите на Песков изключително рязко контрастират с фактите - числа, които публикува дори омбудсманът на непризнатата от международната общност Донецка народна република (ДНР). Тези числа ясно показват тенденцията на стихване на конфликта в Донбас преди Владимир Путин да реши да подпали война: Лъжите на Путин за Донбас са опровергани от доклад на назначен от сепаратистите в Донецк чиновник

Песков каза още, че "все повече хора в Украйна, с освобождаването на териториите от националистически елементи, не искат да свързват бъдещето си с Киев". Той говори това в контекст на поредно изявление как украинците щели сами да решат какъв да е статутът им след приключването на "специалната военна операция". "Задача номер едно е да защитим населението на Донбас и Луганск от онези, които в момента обстрелват Донецк и убиват цивилни. Те [украинските власти] правят това през последните осем или девет години", заяви говорителят на Владимир Путин, цитиран от БГНЕС.

В пореден противовес и на тези думи, т.нар. бивш вътрешен министър на ДНР Александър Ходарковски се оплака, че всъщност цивилните в Донбас помагат на украинската армия с разузнавателна информация.

Alexander #Khodakovsky, former so-called "#Donetsk People's Republic Security Minister" and participant of #Russia's full-scale invasion, complains that the local population of #Donbas supports the #Ukrainian Armed Forces and reports information about the occupiers to them. pic.twitter.com/wZuSONr34l — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2022

Междувременно, лидерите на Франция, Германия и Италия (Еманюел Макрон, Олаф Шолц, Марио Драги) подкрепиха "незабавния" статут на Украйна като кандидатка за членство в ЕС по време на първото си посещение в Киев след инвазията, по време на което обещаха да помогнат за победата над Русия и за възстановяването на разрушените украински градове.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Украйна трябва да "устои и да спечели" войната, и обяви, че Франция ще дари 6 самоходни артилерийски системи с по-голям обсег на действие Caesar. Великобритания пък обяви дарение на 20 155-милиметрови гаубици М109. Макрон е критикуван в Украйна и сред някои нейни съюзници за това, че е казал, че Русия не трябва да бъде "унижавана", ако бъде победена. Сега френският президент отново говори по темата. "За да отида в Русия, трябва да се създадат предварителни условия... Но не изключвам нищо", каза Макрон в интервю за телевизионния канал TF1 в отговор на въпрос дали планира посещение в Москва.

🇫🇷🤝🇺🇦Loading French self-propelled guns "CAESAR" for the Armed Forces of Ukraine into our An-124 pic.twitter.com/Vl9FwUTZ0J — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 16, 2022

Веднага Кремъл предупреди лидерите на Франция, Германия и Италия, че изпращането на още оръжия на Украйна е "абсолютно безполезно и ще нанесе допълнителни щети на страната". Дмитрий Песков заяви, че се надява тримата лидери да насърчат украинския президент Володимир Зеленски "наистина да погледне трезво на състоянието на нещата".

Само че Украйна, заедно с Грузия, Швеция и Финландия взе участие в срещата на Контактната защитна група на НАТО в Брюксел. И там е потвърдено, че Украйна "де факто" е член на семейството на Алианса, казва във Фейсбук украинският министър на отбраната Олексий Резников. Той потвърди, че целта на Украйна е да върне положението с границите с Русия такова, каквото беше преди 24 февруари, 2022 година. "Не възнамеряваме да атакуваме руски територии - нямаме нужда от неща, които не са наши. Защитаваме нашето - живота на хората ни и земята ни. Освобождаваме Украйна от руската инвазия - от убийци, мародери и изнасилвачи", заяви Резников. Той отново подчерта ключовото искане на украинците - повече тежки оръжия и боеприпаси, но и дронове, с които артилерийският и ракетен обстрел да бъде точно насочван. Според официални оценки на Киев, Украйна е загубила между 30% и 50% от военната си техника и оборудване във войната.

"Евроатлантическият курс за нас остава непроменен", каза още украинският министър на отбраната.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази задоволство от подкрепата на Франция, Германия и Италия и обясни, че лидерите на тези три най-силни европейски държави са разбрали защо сега мирните преговори с Русия не биха имали успех. Причината е ясна - липсата на гаранции за териториалната цялост на Украйна. Зеленски е категоричен, че Русия в лицето на Владимир Путин не иска мир, а война.

They do not want to look for a way to peace. We will continue to fight until we guarantee our state full security and territorial integrity. pic.twitter.com/MbxCRJQEpG — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 16, 2022

Военните действия в Украйна

Особена промяна през последното денонощие няма. Съгласно сутрешния дневен доклад на Генералния щаб на украинската армия, в Северодонецк ожесточените боеве продължават. В своя дневен доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната цитира генерал Валерий Залужни, ръководителя на украинската армия, и заместника му Олексий Громов, които обясняват, че руснаците са променили тактиката си. Те почти не атакуват нощем, използват по-малки групи за нападателни операции и опитват да се разположат на по-широк фронт по западния бряг на река Сиверски Донец, а не да смажат бързо съпротивата на украинските сили, концентрирани в химическия завод "Азот". Громов потвърждава, че украинската армия подсигурява логистични маршрути до "Азот", макар че руснаците успяха да унищожат четири моста над река Сиверски Донец, свързващи Северодонецк с Лисичанск. Руснаците обаче твърдят, че са обкръжили украинските военни в "Азот", а лидерът на непризнатата Луганска народна република (ЛНР) Леонид Пасечник съобщи, че проруските сепаратисти вече са влезли на територията на завода - информация, която не е потвърдена. От ЛНР, цитирани от руската държавна информационна агенция "Интерфакс", обясниха и, че били готови да открият хуманитарен коридор за изтегляне на цивилни от "Азот", ако украинската армия спре огъня. Но Пасечник казва и друго - не било изключено на военните сили на проруските сепаратисти да "им се наложи" да продължат офанзивата си и извън пределите на Луганска област, "навътре в Украйна".

Украинците съобщават, че за пореден път не са допуснали руснаците да успеят да отрежат логистичните им линии от Бахмут към Лисичанск. Но проруски микроблогър твърди в "Телеграм", че руснаците са успели да превземат точки по ключовата магистрала Т1302 и са отрязали логистичен път за украинските сили в Северодонецк. В посока Славянск, при селцето Богородица, руснаците са претърпяли поражение. А при Изюм битката се ожесточава, като там артилерийският дуел е сериозен. В Луганска област пък беше взривен голям руски склад за оръжие.

В Херсонска област, украинските ВВС са нанесли въздушни удари, има 26 убити руски войници. В Херсон руснаците продължават да се укрепват. А руското военно министерство съобщава, че с въздушни удари е убило 280 украински войници в последното денонощие. Според ООН, официално във войната са загинали минимум 4481 цивилни и са ранени 5565.

Russian Ka-52 that was flying at extremely low altitude in Kherson, was shot down today by the APU🔥🇺🇦 pic.twitter.com/9mEjFS1xsK — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 16, 2022

Интересна новина е, че украинското разузнаване публикува подигравателно съобщение за т.нар. Кримски мост. Бяха публикувани данни за техническата спецификация на моста, като беше уточнено, че той бил страшно добре защитен според руснаците - тогава как се сдобихме с тези данни, иронизираха украинците.

Британска оценка за развитието на войната в Украйна

"Това е ужасна грешка от страна на Москва. Русия никога няма да поеме контрола над Украйна", заяви сър Тони Радакин, най-високопоставеният британски военен, като добави, че тя ще излезе от нея като " по-слаба сила".

"Русия вече е загубила в стратегически план. НАТО е по-силна, Финландия и Швеция искат да се присъединят", каза той пред британската национална информационна агенция Press Association.

Радакин заяви, че руският президент Владимир Путин може да постигне "тактически успехи" през следващите седмици, но е пожертвал една четвърт от мощта на армията на страната си за "нищожни" придобивки и изчерпва живата си сила и високотехнологичните си ракети.

"Руската военна напредва бавно и всеки ден печели по няколко - два, три, пет - километра. А Русия има уязвими места, защото няма хора, няма високотехнологични ракети. Президентът Путин използва около 25 процента от мощта на армията си, за да спечели малка територия. Русия се проваля", смята той.

Последствията извън войната

Ръководителят на руския енергиен гигант "Газпром" заяви, че Москва ще следва собствените си правила, след като намали доставките на газ за Германия. "Това е нашият продукт и нашите правила", каза Алексей Милер на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

От началото на войната доставките на природен газ за Полша, България, Финландия, Дания и Холандия бяха спрени заради отказ да се плати в рубли.

Тази седмица "Газпром" прекрати доставките си за Германия по газопровода "Северен поток", с оправданието, че се подменят компресори, а турбина на Siemens, която е трябвало да бъде ремонтирана в Канада, всъщност не е била, тъй като има канадски санкции срещу Русия, засягащи технологичния сектор. Италианският енергиен гигант Eni и австрийската OMV заявиха, че доставките им също са били прекъснати.

Нидерландската разузнавателна служба AIVD съобщава, че е спряла руски шпионин, представящ се за стажант, от достъп до Международния наказателен съд, който разследва военни престъпления в Украйна. Властите твърдят, че мъжът, когото назовават като Сергей Владимирович Черкасов, е използвал бразилска самоличност, но е бил разобличен като член на руското военно разузнаване ГРУ. Мъжът е бил върнат обратно в Бразилия.

ОЩЕ: Китай със знак за подкрепа за Путин, руснаците обявиха промяна в Черно море