Украинска спецоперация разплака Русия: Топ предател бе намерен в кръв (СНИМКИ)

Кива е открит целият в кръв в село Супонево на територията на хотел "Велич Кънтри Клуб", където живееше в последно време. Той е намерен по корем с лице в снега, с порезна рана на дясното слепоочие и хематом на лявата страна на лицето. Според телеграм канали е прострелян в главата.

Украинският политик придоби известност през 2014 г., когато се присъедини към Десния сектор (забранен в Руската федерация) и ръководеше батальон на специалните сили, който воюваше в Донбас. През 2016-2017 г. той е съветник на началника на МВР на Украйна Арсен Аваков и по това време дава предложения да се "прочистят всички любители на руския свят“.

По-късно е избран за депутат във Върховната Рада и с течение на времето променя възгледите си. През януари 2022 г. той напусна Украйна и замина за Москва. От началото на войната той активно подкрепя Русия като се появяваше в различни политически токшоута по руските държавни телевизии и призоваваше да бъде ликвидирано украинското правителство.

