Украинската армия стигна до северната граница с Русия

Достигането на украинско-руската граница е част от контраофанзивата на украинската армия североизточно от Харков. Още в края на миналата седмица стана ясно, че руските части от този регион отстъпват и изглежда Украйна печели битката за Харков.

Междувременно американският държавен секретар Антъни Блинкен обяви, че съвсем скоро посолството на САЩ в Киев ще заработи. Американските дипломати вече отиват там, а Блинкен подчерта, че Вашингтон взема всички предпазни мерки.

През тази нощ Украйна е свалила 2 руски крилати ракети, 3 разузнавателни дрона "Орлан" и 1 военен хеликоптер Ка-52. ОЩЕ: Русия е загубила 27 400 войници, твърди Украйна

ОЩЕ: Русия е загубила една трета от силите си в Украйна, твърди Великобритания

This is how the M777 howitzers work which #Ukraine received from its American partners. pic.twitter.com/JPu6W6YOFH