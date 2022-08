Украински източник показа ВИДЕО с удар с дрон, за който казва, че е по цел на руска територия

ОЩЕ: Нов американски дрон, разработен специално за Украйна, е на път към бойното поле (ВИДЕО)

Ако действително става въпрос за поразена цел на руска територия, това е едно от малкото индиректни признания, че украинската армия не се ограничава с операции само на територията на Украйна. Официално, именно заради опасения от страна на Запада, най-вече САЩ, все още няма доставени ракети за системи за залпов огън като HIMARS и M270, които са с най-големия възможен обсег - 300 километра. След случилото се на кримското военно летище "Саки" обаче растат предположенията, че Украйна вече има такова или подобно оръжие: Експлозия на военно летище в Крим, руснаците говорят за пожарна безопасност (ВИДЕО)

Междувременно се появи видео и как руски военен хеликоптер Ка-52 "Алигатор" бива поразен от украински удар в Донецка област. За два дни 3 такива хеликоптера станаха жертви на украински удари. Но именно в Донецка област, в битката за Бахмут преди дни загина един от най-добрите украински военни пилоти - Антон Листопад.

ОЩЕ: Жив ли е създателят на ЧВК Вагнер след украински обстрел? По Днепър не остана здрав мост за руснаците (ВИДЕО)

The command of the Air Forces of the Armed Forces of Ukraine reported that "on August 15, in Donetsk region, at around 8:00 a.m., a unit of anti-aircraft missile forces of the Air Forces destroyed another Ka-52 helicopter of the Russian occupation forces. pic.twitter.com/RBeMabr5cX