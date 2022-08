Жив ли е създателят на ЧВК Вагнер след украински обстрел? По Днепър не остана здрав мост за руснаците (ВИДЕО)

Several Telegram channels reporting that a Wagner Group site in Popasna was struck by Ukrainian forces. Voenkor Kotenok indicates that this was HIMARS strike. Some rumor that Prigozhin was present at this location prior to strike. Sources below. pic.twitter.com/UVaXe7uTJv — Jack Margolin (@Jack_Mrgln) August 14, 2022

Успешен украински удар срещу четвъртия от общо четири моста по река Днепър, които позволяват превозване на тежка военна техника и бързо прехвърляне на военни части – с това се похвали във Фейсбук съветникът на украинската администрация на Херсон Серхий Клан. Най-важният от тези мостове – Антоновският, остава в състояние, което не позволява преминаване на по-тежки превозни средства, като има украински оценки, че дори преминаването на пешеходци е опасно. А зам.-председателят на Херсонския областен съвет Юрий Соболевски стигна дотам да твърди, че много руски военни командири са напуснали Херсон.

1Antonovsky bridge has successfully intercepted all missiles. Seems like at 1:11 some equipment explodes on the bridge after the strike pic.twitter.com/c6TexIgxuN — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 14, 2022

Кметът на Мелитопол Иван Федоров също съобщи за ударен жп мост до града. По думите му, това значи, че руски военни части от Крим не могат да преминават ефективно в областта. Никъде на фронта обаче няма голям пробив за която и да е от двете страни и ситуацията все повече се оформя като паритет.

The mayor of Melitopol Ivan Fedorov said that two days ago partisans blew up the railway bridge, through which the Russian Armed Forces brought supplies of their troops to the city.



The bridge cannot be repaired already for the second day. pic.twitter.com/eQPAsIDD4n — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 14, 2022

Ударът срещу база на ЧВК Вагнер в Попасна е уникален, защото според журналиста Денис Казански той е станал заради проруски военен кореспондент Сергей Среда. Въпросният кореспондент посетил базата и след това публикувал снимки и информация за визитата си в канала си в Телеграм, от които добре се вижда къде точно е мястото. Това е използвано от украинската армия и е бил нанесен удар с HIMARS. Профилът на Среда, на който се вижда и снимка на Пригожин, вече е изтрит – а там е била публикувана снимка с Пригожин. Но няма каквито и да е данни дали Пригожин е убит или ранен и дали дори е бил на място при удара – проруските Телеграм канали определят смъртта на Пригожин като "украински фейк".

The account that shared the photos of Prigozhin in Popasna has deleted them. 11/https://t.co/QG1BvikiXD — Rob Lee (@RALee85) August 14, 2022

Потвърдена е и смъртта на един от най-добрите украински военни пилоти – Антон Листопад. Няколко дни по-рано той беше лично награден от украинския президент Володимир Зеленски.

Според дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, ЧВК Вагнер действа основно на фронта в Донецка област, като главна ударна сила срещу Бахмут. Засега в това направление действията на руснаците са най-активни, но те си остават на разстояние между 8 и 18 километра от града във всички посоки. Милициите на ДНР и ЛНР пък преобладават в частите, атакуващи Авдеевка – и там в момента има паритет, тежките боеве се водят при селцето Писки (Пески) съгласно сутрешния доклад във Фейсбук на Генералния щаб на украинската армия. На 13 август руското военно министерство обяви, че Пески е превзето, но украинците казват, че там още има сериозни боеве, което се потвърждава и от бившия министър на ДНР Игор Стрелков, който публикува видео на боеве. И при Бахмут руските нападения срещу Соледар и Кодема са спрени за пореден ден, твърдят украинците. Руското военно министерство пък се похвали с унищожена ракетна установка за залпов огън HIMARS при Краматорск, която по руски сметки е осмата такава – колко може да се вярва на тези твърдения, ТУК!

Пески



опубликовано 22:16, формально шойгу z-nazi солгало и полного контроля над поселком у z-nazi нет pic.twitter.com/OG1l2STVRf — IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 13, 2022

В Херсонска област има поредни украински удари срещу руски оръжейни складове – в Музикивка и Нова Каховка. Има експлозия и в окупираното от руснаците пристанище Бердянск – според руската окупационна администрация заради неспазване на правила за безопасност. Руснаците продължават с обстрелите на Никопол и в областта на Кривой рог.

Че ситуацията е тежка подсказва среднощното изявление на Зеленски, че скоро Върховната рада ще трябва да вземе решение за удължаване на военното положение и всеобща мобилизация. Припомняме, че Киев официално обяви, че няма да съобщава какви са украинските военни загуби до края на войната – за да не улеснява руското разузнаване.