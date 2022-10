Украински източник: Руснаците евакуират служители на администрацията си от Херсон

Според кратко съобщение в Twitter на украинския информационен канал, става въпрос за преместени служители на проруската окупационна администрация, банкови служители и работещи в пенсионен фонд. "Няма паника, само малко бъркотия", гласи ироничен послепис.

The Russians began the evacuation of "state institutions" from the Kherson region to the Crimea - Employees, bank property and a pension fund are being taken to the peninsula.



There is no panic, there is fuss before the "goodwill gesture" pic.twitter.com/qQahuYcsHJ