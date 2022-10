Недоволството от руското командване се засилва, в Херсон предлагат да идеш на почивка, ако искаш

Критиките за случилото се избухнаха, като се появиха твърдения в руския телеграм канал "Котенок Z", че командирът на 58-ми армейски корпус на руската армия Михаил Зузко е пратил без никаква подготовка мобилизирани от Москва и Московска област в 15-ти полк на 27-ма моторизирана бригада директно на тежката фронтова линия в Луганска област, при Сватово. Именно линията Сватово – Кремена сега е следващата голяма цел на украинската армия. Според информация отново от руски източник, роднини на служещите в 15-ти полк намерили половината от войниците лежащи ранени в болница в Белгородска област, след като при изпращането им на фронта при Сватово те били хванати от украински артилерийски огън. Руският телеграм канал "Сива зона" изрази опасение, че заради такива случаи и общата недобра организация до февруари 2023 година може да има 10 000 убити и 40 000 ранени само от мобилизираните с частичната мобилизация.

Alexei Martynov, head of one of the departments in the #Moscow government, died in #Ukraine.



He was mobilized on September 23. pic.twitter.com/Mys028zk4t — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2022

Има и критики, че масово новите мобилизирани се пращат в различни части, често на места, където те нямат експертиза да бъдат и роднините им нямат информация дори къде са пратени. Всичко това накара друг проруски телеграм канал (Два майора) да коментира, че липсата на организация и яснота къде се пращат новомобилизираните ще доведе до протести сред жените и майките на войниците и формиране на граждански организации, които "ще подриват Русия отвътре".

Показателно е и, че назначеният от руснаците областен управител на Херсон Владимир Салдо де факто поиска евакуация на цивилните от град Херсон в Крим заради "опасност от ракетни удари". В канала си в Телеграм Салдо говори първо за решение да се помогне на желаещите от Херсон да отидат "в други области на Руската федерация" за отдих и за да учат, но след това добави и, че проруската администрация предлага на всеки желаещ "да се обезопаси от ракетни удари" също да отиде в друг район на Руската федерация – например Крим, Ростовска област, Краснодарска област, Ставрополска област. Заместникът на Салдо - Кирил Стремоусов, побърза да подчертае, че думите на Салдо не са призив за евакуация и жителите на града и областта "да не се поддават на паника". А говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк заяви, че руските части в Херсон готвят понтонни мостове над Днепър, за да могат да бягат в случай на нужда.

Военните действия в Украйна

За изминалите 24 часа руснаците са нанесли 2 ракетни и 16 въздушни удара, извършили са над 70 обстрела от реактивни системи за залпов огън. Това е равносметката на Генералния щаб на украинската армия за развитието на нещата, която показва тенденция на намаляване на огъня от страна на руските сили. Но украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна има ПВО защита, която отговаря на едва 10% от нуждите ѝ предвид способностите на Руската федерация да нанася ракетни и въздушни удари и поиска повече помощ от западните съюзници.

ОЩЕ: Руският ракетен обстрел над Украйна намаля сериозно

В североизточната част, украинската армия продължава с подготовката за атака срещу Сватово и Кремена. Геолокализирани кадри показаха как украински войници пленяват руски войници вече на границата на Сватовска област т.е. лека-полека украинците заемат все по-добри позиции за атака. По руски данни, украинската армия продължава с опитите да пресече река Жребец и така да си създаде плацдарм за атака на Кремена, а руски части се опитват да контраатакуват при Терни, на 15 километра северозападно от града, но украинците твърдят, че са отблъснали това настъпление. Геолокализирани снимки показват и, че руските сили изграждат защитни съоръжения около Золото, на югоизток от Кремена. Ако украинците пробият линията Сватово – Кремена, руската логистика за целия фронт в Украйна ще бъде сериозно затруднена.

GeoConfirmed.



"Ukrainians closing in on Svatove, this location also means that Pishchane is liberated and Berestove and Tabaivka are likely liberated."



49.570072, 37.923599



GeoLocated by @volchonokk_1 https://t.co/B1iGmAePbV — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 13, 2022

В Херсонска област е имало неуспешен опит на руснаците да атакуват Сухий Ставок. Засега фронтът в областта се задържа стабилен, без големи промени, но украинците отново са извършили артилерийски обстрели по руски баржи и понтонни мостове на река Днепър и по река Ингулец. Украинското командване "Юг" съобщи за унищожени три руски командни поста, един в района на Берислав, който е следващата голяма цел на украинската контраофанзива, както и пет руски оръжейни склада. Генералният щаб на украинската армия твърди, че при удар по Токаривка, на около 30 километра източно от Херсон, са убити 150 руски военни, имало е и взривове в Нова Каховка. А в Запорожка област няма никакви потвърдени руски пехотни атаки за 13 октомври – такъв тип бойни действия там основно се водят при Хуляполе. Иначе ракетният и артилерийски обстрел от страна на руснаците по Николаев, Днепропетровска и Одеска област продължава.

В Донецка област Генералният щаб на украинската армия съобщава за отбити руски атаки при Бахмут и Иванград, но по-интересното е, че създателят на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обяви как само неговите войници и никой друг успели да завземат Иванград (предградие на Бахмут). Моментално последва реакция от т.нар. министерство на териториалната защита на ДНР, че техни части и части на т.нар. Луганска народна република (ЛНР) са се обединили при атаката на Иванград и са го превзели, както и че са превзели Опитне, което се намира до Иванград. Пригожин обаче отрече информацията за Опитне. Всичко това показва голямото разединение на командно ниво в руските сили и допълнително обезценява достоверността на каквато и да е информация, идваща от тези източници.

Според информация в Kyiv Independent, губернаторът на руската област Белгород Вячеслав Гладков е съобщил за взрив на оръжеен склад, за убити трима служители на Руската национална гвардия и 10 ранени, като е обвинил Украйна за случилото се. Гладков добави и, че в община Новоосколска е спрян жп трафикът заради свалена от руското ПВО ракета. Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, коментира иронично (макар да не му личеше) в интервю за "Фейгин LIVE", че е много притеснен от ескалацията на отношенията между Белгородска, Курска и Воронежка област и "техните народи" и, че Украйна може да бъде медиатор за сваляне на напрежението. Белгородска област е образувана през 1954 година от части на Курска и Воронежка област.

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа реши: Русия е терористична държава

Russian ammunition warehouse detonates in Belgorod pic.twitter.com/mXstba0l5B — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 13, 2022

Last night as a result of the shelling of the Oktyabrsky village in the #Belgorod region three members of the National Guard of #Russia were killed and 10 wounded.



An ammunition depot was also blown up. pic.twitter.com/WdwZkkZLKU — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2022