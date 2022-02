Украински шофьор към закъсали руски танкисти: Да ви изтегля обратно в Русия? (ВИДЕО)

Движейки се по пътя, той забелязва спрял руски танк и четирима членове на екипажа му, стоящи на шосето. "Повреда ли, момчета?", пита мъжът. Униформените отговарят, че са свършили горивото. Водачът предлага: "Да ви изтегля обратно в Русия?", на което те отговарят със смях.

Multiple videos on social media of Russian military out of fuel, food and stuck on highways pic.twitter.com/UTKLmTJf38