Украински удар спря работата на руски завод за военна електроника, предупреждение и за Кримския мост (ВИДЕО)

На 4 май Украйна атакува електромеханичния завод „Стрела“ в Брянска област на Русия, като разруши два цеха, съобщи руският проправителствен Telegram канал Shot, чийто създател е под европейски санкции. Нападението е предизвикало пожар на площ от 250 кв. м, който е повредил ключова инфраструктура в обекта. Андрий Коваленко, който е ръководител на центъра срещу дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, твърди, че съоръжението временно не може да функционира след нападението.

Заводът „Стрела“, разположен в Суземка, близо до украинската граница, произвежда радарно оборудване, трансформатори и друга електроника за руската отбранителна, космическа и електронна промишленост.

Per Exilenova, Ukraine’s Armed Forces struck the Strela plant in Suzemka, Bryansk Oblast, again tonight, tied to Rostec and producing radar gear for Russia’s defense industry. The admin building is reportedly burning. pic.twitter.com/uVFHbnTk1a

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз потвърди, че е избухнал пожар в промишлено предприятие в Суземка, но не назова името на обекта.

„Имаше пожар в промишлено предприятие, унищожени са производствени и административни сгради. Няма пострадали“, написа Богомаз в официалния си канал в Telegram.

Руското министерство на отбраната призна, че един дрон е бил унищожен над региона, но не коментира удара или щетите в завода.

Ударът по „Стрела“ идва като част от по-широка вълна от украински атаки, насочени срещу руската военна и промишлена инфраструктура. На 30 април украински безпилотни самолети нанесоха удар по завода за барут в Муром, Владимирска област, като повредиха две сгради и предизвикаха пожар.

Още един руски радар междувременно е бил унищожен. Украинските сили са ударили руска радарна станция край Днепряни в Херсонска област, стана ясно днес, 4 май:

Междувременно говорителят на Украинските военноморски сили Дмитро Плетенук каза, че Керченският мост (Кримският мост) бил пълен с „нелегални туристи“, които се отправят към окупирания от Русия полуостров по време на майските празници, въпреки че знаят, че това е активна военна зона.

„Ако искат да се превърнат в съпътстващи жертви, това е техен избор“, заяви той и предупреди, че ударите ще продължат.

🇺🇦💬 Ukraine’s Navy spox Pletenchuk says the Kerch Bridge is packed with “illegal tourists” heading into occupied Crimea during May holidays — despite knowing it’s an active war zone.



“If they want to become collateral damage, that’s their choice,” he said, warning strikes will… pic.twitter.com/z7UJ4hS2no