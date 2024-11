Украински военен пилот със съвет какво да се прави, ако Русия изстреля 50-тонната си междуконтинентална ракета РС-26

На фона на напрежението, което цари в днешния ден след като вчера, 19 ноември, Украйна за пръв път използва американска ракета ATACMS срещу Русия, и очакванията за ответен удар, украинският военен пилот Васил Мулик даде съвет в случай на атака срещу Украйна с петдесеттонната им експериментална ракета РС-26.

Военният отбелязва в профила си във Фейсбук, че от руснаците може да се очаква удар дори с междуконтиненталната им ракета РС-26 "Рубеж", която е ракета-носител на ядрено оръжие, но успокоява, че ако пробват, е малко вероятно тя да достигне целта си.

Той призовава да не се нагнетява паника.

Дали ще долети РС-26, пита той. "Има такава възможност. Но е малко вероятно. Или ще се прецака още в началото, или ще се прецака някъде другаде, или нашите ще я свалят". Качеството на "аналоговото им желязно желязо" е добре известно, смята той.

А какво да се прави, ако изстрелят ракетата? Нищо особено, отговаря той, или поне "нищо ново". "Отивате в укритието, вземате със себе си коняк и шоколад и без паника", завършва пилотът.

А ето и малко повече за руската ракета РС-26, за която и по-рано имаше предположения, че Москва може да се опита да я тества в бойни условия в Украйна.

Monitoring channels and OSINTers suspect that Russia may be planning to test a new missile at Ukraine.



The Russians are probably preparing to launch their RS-26 "Rubizh" ballistic missile, testing it in combat conditions.



Possible technical data cited by various outlets from… pic.twitter.com/3xGYKBRRcC