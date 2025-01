Украинските спецчасти се похвалиха с иновативно оборудване за нощно виждане (ВИДЕО)

Специалните части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) вече могат да се похвалят с ново оборудване - устройства за нощно виждане трето поколение, но с обогатена реалност. Това означава, че войниците виждат отлично не просто при понижена иначе за нормално око видимост, но едновременно получават на дисплей компютърно генерирани данни за различни необходими за изпълнение на (бойната) им задача данни - например карта на района, подробности за обекти в района и т.н.

🇺🇦 Ukrainian Special Forces are equipped with ENVG-B night vision devices featuring augmented reality. These advanced devices can detect objects in total darkness, operate in dense fog and function during sandstorms. pic.twitter.com/hJAXhRCqBV