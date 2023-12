Украинските войници: Честита Коледа. Войната не е свършила. (ВИДЕО)

Клипът е заснет на фона на разрушенията причинени от руската армия.

Войната НЕ е свършила

Още: Американският БТР, който съсипва руснаците при Авдеевка (ВИДЕО)

Във видеото се чуват най-известните коледни песни с променен текст. Например в песента на Джон Ленън "Happy Christmas (War Is Over)" е добавена частичката "не" - войната не е свършила.

Огънят НЕ е възхитителен

В друга песен използвана във видеото "Let it snow" също е добавена отрицателната частица "не" към фразата "But the fire is so delightful" - "Огънят не е толкова възхитителен".

Какви са последиците от руския огън в Украйна ясно се вижда във видеото.

Още: 3 свалени руски бомбардировача: Кремъл се зъби, усети идването на F-16 (ВИДЕО)