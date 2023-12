3 свалени руски бомбардировача: Кремъл се зъби, усети идването на F-16 (ВИДЕО)

Русия не ремонтира сградата на щаба на Руския черноморски флот в Севастопол. Това показва сателитна снимка с висока резолюция.

На снимката се вижда, че наоколо има паркирани автомобили тоест възможно е някои части от поразената от украинска ракетна атака сграда все още да са използваеми. Щабът на руснаците беше поразен на 22 септември, 2023 година: Украйна удари щаба на Руския черноморски флот в Крим (ВИДЕО)

Голямата военна новина от вчера (22 декември) беше свалянето на 3 руски изтребителя-бомбардировачи Су-34. Според създадения от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски телеграм канал "Рибар", на тях им е направена засада при Чаплинка. В руските телеграм канали темата се обсъжда много сериозно, като се стигна дотам в свързвания с ЧВК Вагнер телеграм канал "Сива зона" да пишат как това може да е било "приятелски огън" - няма никакви доказателства за такова нещо. Но в описанието е казано и нещо друго интересно – че украински МиГ-29 решил да влезе в бой със Су-тата и бил свален, но успял да подмами руските самолети в капан: Свалени руски бомбардировачи, атаки с дронове в Русия: Украински и руски данни (ВИДЕО). Всичко това се случи на фона на новината, че Нидерландия ще изпрати 18 изтребителя F-16 на Украйна, а в специален военен естонски стратегически документ пише изрично, че първите доставки на F-16 за Украйна се очакват преди края на 2023 година – дали ще стане така е друг въпрос, но е показателно, че Москва вече реагира с бясна реторика: Русия отново плаши с ответни мерки, ако украински изтребители използват бази на НАТО

По отношение на теорията за приятелски огън, интересна информация има в украинския телеграм канал "Кримски вятър". А именно – че на 21 декември са изстреляни 3 ракети от комплекс С-400, защото оператор на радара на системата видял неизвестни обекти да приближават Кримския мост. Оказало се, че няма никой – две от ракетите се взривили във въздуха, а последната паднала на земята. "Как радар за 1,2 млрд. долара може да направи такава грешка остава загадка", коментират в канала.

Иначе през тази нощ Русия е изстреляла само 9 дрона клас "Шахед" по Украйна, като всичките са свалени според официалната информация на украинските ВВС. Предвид вчерашните украински атаки с дронове в три руски области, "Рибар" коментира, че това вероятно са подготвителни операции за по-масова украинска атака.

Yet, symbolically, the Cross still stands on the ruins of this obliterated church in the village. pic.twitter.com/7EB4G3sXJV — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 22, 2023

На фона на тези украински успехи, генерал-майор Вадим Скибицки, зам.-ръководител на Главното разузнавателно управление на Украйна, изрично предупреди, че Русия може да се е провалила да постигне зададените от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин оперативни цели в Украйна, но и че Путин просто ще премести времевия срок за това – през 2024 година. Той каза и, че за да компенсират загубите на фронта, руснаците мобилизират по 1000-1200 души на ден и почти веднага пращат повечето на фронта в Украйна. Думите на Скибицки се четат в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) като предупреждение, че е преждевременно да се говори за пълен провал на Русия във войната. В такъв тон в последните дни се изказаха американския държавен секретар Антъни Блинкен и генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг: Путин загуби Украйна завинаги

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Defenders of the 8th Mountain Batallion, part of the 10th Mountain Brigade, repelled a Russian assault.



Brave heroes that stand their ground! It ended in several Russians being taken captive. pic.twitter.com/xTHkrBZh7B — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 22, 2023

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб през изминалото денонощие на фронта е имало общо 75 бойни сблъсъка, тоест по-малка интензивност спрямо цялата седмица като цяло, когато на ден имаше поне по 95 бойни сблъсъка, а имаше и два дни със 110 и 120 бойни сблъсъка.

(КАРТА) Макар Авдеевка да остава най-горещата точка на фронта – с 23 отблъснати руски пехотни атаки от север (специално посочени са Степово и Новобахмутка) и със 17 отблъснати руски пехотни атаки от юг (специално Първомайско и Невелско), сериозно внимание има и към Новомихайловка – югозападно от град Донецк, де факто предградие на града. При Степово – една от най-важните точки за украинската отбрана от север (3 километра северозападно от Авдеевка), руският натиск е сериозен, но украинският отговор е повече от жесток. На долните видеокадри можете да видите как американска бойна машина "Брадли" (Bradley) съсипва руски бронирани машини на пехотата. Има и видео с успешен украински обстрел по руски танк – всички тези кадри показват опит и известен минимален руски успех за напредък североизточно от Степово, за струпване на сили на нови позиции:

A Russian tank beautifully caught while entering the area near Stepove. pic.twitter.com/bYOBZngFPD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 22, 2023

Специално за Новомихайловка – отбита е голяма руска атака с бронирана техника от юг, откъм индустриалната зона и гробищния парк на селото (КАРТА). Долните видеокадри са показателни за случилото се:

Assaults and bombings are intense. On one day, Russians sent 64 FPV-drones at the village. Every day it is shelled with artillery, and bombed with 4-8 guided airbombs and KABs. Below: Ukrainian positions under intense shelling. pic.twitter.com/aAAFjrDG4h — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 22, 2023

При Бахмут за трети пореден ден украинският генщаб отчита едноцифрено число отбити руски пехотни атаки – този път 8, пак на обичайните места: Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут), Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут – там боевете са при язовир Алебастровка, на изток от селото, има геолокализирани видеокадри на украински обстрел с дронове по руски позиции) и Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут). Интензивността на боевете в това направление определено спадна в последните 3 дни, има данни за прехвърляне на руски сили от този участък на фронта към Авдеевка. Целта на руснаците при Бахмут остава осигуряване на сигурен плацдарм за атака на Часов Яр, като руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов вчера сутринта писа, че руснаците отворили нов фронт при Виймка (21 километра североизточно от Бахмут).

(КАРТА) В направлението към Купянск, при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) е имало 16 отбити руски пехотни атаки според украинските данни. Там за 3-4 дни интензивността на боевете се увеличи и имаше няколко големи руски атаки с бронирана техника и пехота – видеокадри какво се случва на руските войници и как са обърнати в бяг, отново с намесата на американска бойна машина "Брадли" (Bradley)- вижте:

Full video of a recent mechanized attack on Synkivka. Enjoy 🫡 https://t.co/H0JG2OZIjh pic.twitter.com/Lz3wsUBvM5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 22, 2023

В Южна Украйна фокусът е на източния бряг на река Днепър, при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър). 17 отбити руски пехотни атаки има за последното денонощие в този район според украинските данни и е явно, че украинското предмостие се държи здраво:

ОЩЕ: Костеливият орех Авдеевка: Русия почва да променя тактиката (ВИДЕО)