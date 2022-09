Украйна арестува учители, пратени от Кремъл да обучават по руски програми

Потвърждението на руските разследващи органи дойде ден след като висш държавен служител на Украйна обяви арестите на руски учители в Харковска област.

Министър-председателят на Украйна Ирина Верешчук заяви в понеделник, че руските учители са заплашени с до 12 години затвор по обвинения в нарушаване на законите на войната, без да уточнява колко са общо задържаните.

