Сбогом! Почина един от най-важните хора в "Досиетата X"

Един от най-важните членове на екипа на емблематичния сериал "Досиетата X" е починал. Става дума за Марк Сноу - номинираният за наградата "Еми" композитор на любимата тематична песен на сериала. Той е бил на 78 години. Сноу е починал в петък, 4 юли, в дома си в Кънектикът, потвърди негов представител пред "The Hollywood Reporter". Шон Келиър, колега композитор и приятел на Сноу, също съобщи за смъртта му във Facebook.

Снимка: Getty Images

"Марк Сноу - един от най-прекрасните и талантливи хора, които някога съм познавал, почина", написа Келиър в публикация в петък. "Преди 33 години той започна да ме наставлява като артист. Кой знаеше, че съм и в началото на едно дълбоко приятелство, което само щеше да расте и да се развива в продължение на 3 десетилетия заедно с посивяването на косите ни и по-строгите крайни срокове." - продължава Келиър. "Толкова съм му благодарен за мъдрите му съвети и хапливото му остроумие, което предизвикваше смях. Моята кариера започна благодарение на един акт на щедрост от негова страна преди 33 години. Обичам те, приятелю мой. Никога няма да има друг като теб. Изпращам любов на Глинис и на всички негови деца и внуци в този момент."

Кой е Марк Сноу

Сноу композира емблематичната музика на "Досиетата Х". Той работи по криминалния сериал по време на пълния му ефир от 1993 г. до края му през 2018 г. Освен по тематичната песен, той работи и по останалата музика на сериала, като по време на работата си в "Досиетата Х" получава шест номинации за "Еми". Сноу е композитор и на филма за франчайза от 1998 г. - "Досиетата Х".

15 пъти номиниран за "Еми" композитор, Сноу предоставя таланта си на множество сериали, сред които "Синя кръв", "Смолвил", "One Tree Hill", "Children of the Dust", "Шепот от отвъдното" и др. Работи и в киното, включително в "Новите мутанти", "Ърнест спасява Коледа" и "Луди в Алабама". Сноу често работи и по телевизионни филми. Някои от предишните му филми включват "The Boy in the Plastic Buble" - един от първите проекти, по които работи през 1976 г., в който участва Джон Траволта, "Зад борда", "Казино", "Angel City", "Малибу", "California Girls", "The Lost Capone", "An American Story", "A Stranger in Town", "Правосъдие в пламъци", "The Perfect Mother", "Рай" и "Strange Calls", припомня още "The Hollywood Reporter".