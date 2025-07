Украйна атакува Русия с над 100 дрона - пак уцели важен химически завод, създаде хаос на летища и гари (ВИДЕО)

Украинските сили за поредна нощ пренесоха на територията на Русия войната, чието начало постави диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г. Мощна атака с дронове засегна няколко области на Руската федерация и се чуха експлозии. Според руското военно министерство противовъздушната отбрана е "прехванала и унищожила" 105 безпилотни летателни апарата - 26 над Белгородска област, 25 над Брянска област, 23 над Ростовска област, 9 над водите на Азовско море, 8 над територията на Краснодарския край, 5 над Ставрополския край, 3 над Курска област, 3 над Тамбовска област, 2 над Воронежка област, 1 над Орловска област.

🚨Southern Russia isn’t sleeping — a new wave of drone strikes has hit multiple regions



⚫ Nevinnomyssk: 37 drone impacts reported at Nevinnomyssky Azot, the region’s largest chemical plant. The mayor sounded upbeat: “No casualties,” “factory workers did great,” and “don’t… pic.twitter.com/3TeeKDiJDC