Украйна атакува руско военно летище, Москва удари жилищен квартал в Суми (ВИДЕО)

Русия и Украйна отново си разменят въздушни удари. Трима души бяха ранени в Суми след руска атака по жилищен квартал. Това съобщи изпълняващият длъжността кмет на града Артьом Кобзар в своя канал в Telegram. По предварителни данни руските въоръжени сили са нанесли удар по град Суми с две авиационни бомби.

Украйна отговори с удари с дронове по военното летище в Милерово, Ростовска област. Съобщава се, че безпилотни апарати са ударили града, в който се намира руско военно летище. Местните жители съобщават, че са чули най-малко 10 експлозии.

