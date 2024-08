Украйна е завзела повече територии за 48 часа, отколкото в цялото контранастъпление в лятото на 2023 г.: The Telegraph

Украйна е завзела повече територия за по-малко от 48 часа, отколкото в цялата контранастъпление през лятото на 2023 г., пише The Telegraph, цитиран от NEXTA.

Според автора на публикацията украинската офанзива в района на Курск има три основни цели:

▫️ Изтегляне на руските войски от района на Донецк;

▫️ Сеене на разногласия в Руската федерация;

▫️ Популяризиране на споразумението за размяна на територии по време на предстоящите преговори.

Ukraine has seized more territory in less than 48 hours than in the entire counter-offensive in the summer of 2023 - The Telegraph



According to the author of the publication, the Ukrainian offensive in the Kursk region has three key objectives:



▫️ The withdrawal of Russian… pic.twitter.com/EqQkpa2TAq